Roland Garros: Bronzetti si ferma ancora al primo turno, passa Bouzkova

La maledizione secondo turno al Roland Garros resiste ancora per Lucia Bronzetti. Per il quinto anno consecutivo l’azzurra è infatti riuscita a prendere parte allo Slam parigino, ma come nelle precedenti quattro edizioni non ha superato lo scoglio dell’esordio nel torneo. Superate le qualificazioni con un po’ di fatica, Bronzetti si è arresa in due set a Marie Bouzkova, n. 27 del seeding, che l’ha sconfitta 6-3 6-1 in un’ora e dieci di partita.

Una partita iniziata in realtà molto bene dall’azzurra con un break a zero, che però la ceca si è subito ripreso. Dopo una fase di iniziale equilibrio, durato fino al 3-2 in favore di Bouzkova, quest’ultima ha messo la freccia, ottenendo un nuovo break nel sesto game. Bronzetti è andata via via in difficoltà nel gestire le traiettorie della sua avversaria, brava a farla muovere spesso lateralmente, e dopo il 6-3 subito nel primo parziale non è riuscita a reagire nel secondo.

Fallosa soprattutto dal lato del rovescio, l’attuale n. 173 del mondo non è riuscita a ribaltare l’inerzia del match, sempre più in mano a una Bouzkova in fiducia. Dopo aver mancato una palla break nel primo gioco la ceca ha infilato sei game consecutivi per archiviare la pratica 6-3 6-1, diventando la prima giocatrice di a vincere in questa edizione del Roland Garros (poco dopo di lei ha chiuso anche Marta Kostyuk, al rientro in campo dopo il titolo a Madrid – 6-2 6-3 a Selekhmeteva) e approdando al secondo turno, dove aspetta una tra Jones e Haddad Maia.

Per Bronzetti il Roland Garros resta l’unico Slam dove non è mai arrivata al secondo turno e, di conseguenza, viene rinviato l’appuntamento con la prima vittoria dell’anno a livello WTA. Un successo nel circuito maggiore per l’azzurra manca in generale dallo scorso torneo di Cincinnati, dove si spinse fino agli ottavi di finale.