Roland Garros, il programma di lunedì 25 maggio: subito Paolini e Berrettini, poi serata di derby

Seconda giornata del Roland Garros in una Parigi sempre più infuocata. Il programma di lunedì 25 maggio prevede due italiani subito in campo alle ore 11: sul Simonne Mathieu la finalista dell’edizione 2024 Jasmine Paolini esordirà nel torneo contro l’ucraina Dayana Yastremska, mentre sul campo 13 Matteo Berrettini se la dovrà vedere contro l’ungherese Marton Fucsovics.
Sul campo Philippe Chatrier si inizierà come di consueto alle ore 12 con il match tra Iga Swiatek ed Emerson Jones, seguita dal debutto della n. 2 del mondo Elena Rybakina opposta alla slovena Veronika Erjavec.
Successivamente sul campo principale della manifestazione andranno in scena due derby francesi: prima il match tra Ugo Humbert ed Adrian Mannarino, poi, in sessione serale alle 20.15, l’incontro tra Hugo Gaston e il “pensionando” Gael Monfils.
Il programma della giornata vede altri due italiani impegnati, oltretutto uno contro l’altro: si tratta di Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino che scenderanno in campo come quarto incontro sul campo 14. Qui il programma completo della giornata: