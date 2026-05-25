Andrew Abdo sarà il nuovo Ceo di Tennis Australia. Craig Tiley vola allo US Open

Come annunciato da lui stesso a febbraio di quest’anno, Craig Tiley è pronto a lasciare per sempre i vertici del tennis australiano per un ruolo da CEO nell’USTA (United States Tennis Association): da uno Slam all’altro, dall‘Australian Open allo US Open, da Melbourne Park a Flushing Meadows, sempre al comando. Tiley aveva promesso attenta presenza durante la transizione e la scelta del suo erede, e così è stato.

Come annunciato tramite comunicato ufficiale, sarà Andrew Abdo il nuovo Amministratore Delegato di Tennis Australia.

“Tennis Australia ha un ruolo unico nello sport australiano. L’Australian Open è già uno dei principali eventi sportivi al mondo. L’opportunità è di continuare a farli evolvere, come evento globale, come esperienza per i tifosi e come piattaforma capace di avvicinare più persone allo sport” ha dichiarato Abdo.

Ma chi è Andrew Abdo?

CEO uscente della National Rugby League dopo quasi 7 anni, ha contribuito ad ampliare la portata della lega e a rafforzare il suo posizionamento commerciale e strategico nel mondo del rugby.

Abdo resterà ufficialmente in carica fino al 15 luglio, per garantire la più morbida transizione possibile.

“Ciò che mi entusiasma di questo ruolo è l’opportunità di aumentare la partecipazione, rafforzare i percorsi di sviluppo e garantire il successo ai massimi livelli, affinché sempre più giovani australiani prendano in mano una racchetta e continuino a praticare questo sport per tutta la vita. Sono entusiasta di costruire sullo straordinario successo e sulla solidità di Tennis Australia, lavorando con un team incredibile e facendo la mia parte per portare questo sport al livello successivo in Australia e sulla scena mondiale”.

Sulla nuova nomina si è già espresso anche il Presidente di Tennis Australia, Chris Harrop: “Dopo una selezione altamente competitiva che ha attirato oltre 150 candidati, Andrew Abdo si è distinto grazie alla sua solida esperienza di leadership in un’organizzazione sportiva di alto profilo e all’impatto significativo che ha avuto su tutti i livelli del rugby. È nella posizione ideale per guidare il tennis australiano nella sua prossima fase“.

L’addio di Craig Tiley

Tiley lascia dopo oltre due decenni alla guida dell’Australian Open e dopo 13 come CEO di Tennis Australia, fra successi e grandi idee.

“Andrew Abdo è una nomina eccezionale e sono fiducioso che continuerà a costruire su queste solide fondamenta. – Ha dichiarato il CEO uscente – Lo sport in Australia è in ottima salute. Il tennis è uno degli sport più popolari del paese e la partecipazione continua a crescere. Abbiamo un grande gruppo di giocatori che compete ai massimi livelli e una squadra di livello mondiale impegnata nello sviluppo della prossima generazione di giocatori e allenatori di talento.

“Guidare questo team è stato il grande privilegio della mia vita. Sono incredibilmente orgoglioso del fatto che Tennis Australia sia ora riconosciuta a livello globale come il partner dei giocatori e come punto di riferimento per sport, eventi e intrattenimento. Anche se guardo con entusiasmo alla sfida alla USTA, il mio focus immediato e totale è garantire una transizione fluida e lasciare lo sport, l’azienda e il team nelle migliori condizioni possibili“.

A guidare la transizione sarà Egon Zehnder, società di consulenza gestionale con sede a Zurigo.

