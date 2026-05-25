Roland Garros, il programma di martedì 26 maggio: Sinner in serale, anche Darderi a fine giornata

Martedì 26 maggio il numero 1 del mondo farà il suo esordio sui campi dell’unico Slam che ancora non ha vinto, il Roland Garros. Jannik Sinner sfiderà la wildcard locale Clement Tabur come ultimo match di giornata sul Philippe-Chatrier, non prima delle ore 20:15.

Prima di lui, a inaugurare il centrale francese, la condottiera della classifica femminile, Aryna Sabalenka, impegnata alle ore 12 con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

Poi, Muller-Tsitsipas e Gauff-Townsend.

Gli altri due italiani saranno entrambi impegnati sul Court 7: Arnaldi apre il programma alle ore 11 con la testa di serie numero 29 Tallon Griekspoor, Darderi lo chiude con l’austriaco Ofner.

Sul Court Suzanne-Lenglen è Daniil Medvedev ad aprire le danze contro la wildcard australiana Adam Walton, prima di Osaka-Siegemund e Kalinskaya-Boisson. Altmaier e Felix Auger Aliassime daranno a tutti la buonanotte.