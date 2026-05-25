Roland Garros, Wawrinka: “Non ho mai rivisto la finale contro Djokovic”

Stan Wawrinka deporrà la racchetta al chiodo a fine anno. Per ora, l’ha deposta quantomeno al Roland Garros. Dove ha vinto il suo secondo Slam, forse il più bello, nel 2015 contro Djokovic Andato via tra il calore del pubblico, ma anche dei giornalisti, che gli hanno tributato un bell’applauso in conferenza stampa. Quasi causandone le lacrime.

I ricordi di Wawrinka

D: Negli ultimi giorni abbiamo parlato di te con tantissimi giocatori, e praticamente tutti ti adorano in modo pazzesco. Mi chiedevo: ti rendi conto dell’impatto che hai avuto su giocatori che hanno 10 o 15 anni meno di te? Ti ha colto di sorpresa la quantità di omaggi che stai ricevendo quest’anno?

Wawrinka: “Mi sorprende sempre, come ho detto, ricevere così tanto affetto e sostegno dagli altri giocatori, dai tifosi o dai tornei in generale, ovviamente. Sai, sono nel circuito da più di 20 anni. Quando ero giovane, il mio sogno era diventare un tennista, un tennista professionista, entrare nella top 100, avere l’opportunità di giocare quei tornei. Ma non mi sarei mai aspettato di ottenere risultati così grandi nel tennis, anche se non ho mai posto limiti alla mia carriera.

Ho sempre voluto di più. Sono sempre andato avanti per ottenere di più, spingermi oltre, superare i miei limiti e cercare di trovare la mia strada per arrivarci. Quindi sono felice e orgoglioso di ciò che ho raggiunto in tutti questi anni, ovviamente. Oggi è stata davvero dura. Non è mai facile dire addio a qualcosa che ami così tanto e a cui dedichi tutta la tua vita, quindi ovviamente è stato e sarà difficile lasciare il Roland Garros“.

D: Congratulazioni e un sentito ringraziamento per i grandi successi e il contributo che hai dato al mondo dello sport e del tennis. Durante i tuoi anni d’oro, il 2014, il 2015 e il 2016, eri probabilmente il giocatore più temuto dai “Big 4”. Col senno di poi, pensi di esserti reso conto di stare scrivendo la storia del tennis in quel momento, o è stato solo il puro amore per questo sport a spingerti di successo in successo?

Wawrinka: “Sono stati il puro amore, la pura passione e il mio sogno a spingermi sempre oltre. Come ho detto, non mi sono mai posto l’obiettivo di diventare il numero 1 o di vincere gli Slam. Il mio obiettivo da bambino, quando ho iniziato a giocare, quando volevo dedicarmi al tennis per tutta la vita, era quello di entrare nella top 100, di poter giocare i tornei del Grande Slam, di poter giocare i tornei più importanti.

Ma, ripeto, sono sempre stato appassionato di tennis, della vita in tour. Quando siamo lì, è una vita fantastica: viaggiare per il mondo, giocare i tornei più importanti del mondo e avere l’opportunità di giocare davanti a così tanti tifosi, così tante persone. Non ho mai pensato a scrivere la storia del tennis o a raggiungere un certo livello o a superare certi record, sì, a vincere gli Slam e cose del genere. Per me, si è sempre trattato di me stesso: come posso diventare un tennista migliore, come posso spingermi oltre, come posso superare i miei limiti, come posso iniziare a battere i Big 4? Perché erano loro che dovevamo battere per vincere il torneo più importante“.

D: Credo che la maggior parte delle persone, quando pensa a te, specialmente qui, ripensi alla finale che hai disputato contro Novak e al livello che hai raggiunto quel giorno. L’hai mai rivista? E mi chiedo quali fossero le sensazioni mentre giocavi a quel livello, riuscendo a battere i giocatori dominanti di quell’epoca.

Wawrinka: “Non l’ho mai guardata per intero, questo è certo. Guardo alcuni momenti salienti, ovviamente, per farmi piacere il mio tennis, il mio gioco (sorride). A volte lo guardo per pensare che forse potrei farlo di nuovo, ma sfortunatamente non è così facile. Sai, non importa a quale livello sei e a che punto della tua carriera, ma quando ci sei dentro, devi vivere lo slancio, quindi devi fare del tuo meglio per sfruttarlo. In quel momento, per quanto mi riguarda, non pensavo a quanto stessi giocando bene.

Ero davvero concentrato sul cercare di battere il numero uno di allora, il miglior giocatore di sempre in una finale del Grande Slam, all’Open di Francia, al Roland Garros, un torneo di cui

probabilmente avevo guardato ogni singola finale prima di quella. Quindi è stato un momento speciale. Ma allo stesso tempo, sapevo, mentre giocavo e quando sono entrato in campo, che avevo tutto ciò che serviva per batterlo. Sapevo a che livello ero. Avevo fiducia nella mia mente, nelle mie capacità fisiche e nel mio gioco per raggiungere quell’obiettivo“.

Gli insegnamenti

D: Congratulazioni per tutta la tua carriera. Se avessi un figlio e dovessi dirgli una frase, per dirgli che sei riuscito a fare tutto questo, cosa gli diresti? Ti dispiacerà che ci sia stato un altro svizzero che prima di te ha fatto qualcosa di più?

Wawrinka: “Innanzitutto, nella mia carriera ho sempre fatto di tutto per non avere alcun rimpianto, anche se si può sempre trovare qualche piccolo rimpianto. Quando sono arrivato nel circuito e Roger era lì, l’ho vista come una grande opportunità. Una vera occasione come giovane giocatore svizzero, poter condividere il campo, gli allenamenti, condividere le conoscenze, imparare dal miglior giocatore. Era il numero 1, era già al vertice, e poi con la possibilità di giocare la Coppa Davis, di giocare alle Olimpiadi, grazie a lui ho anche una medaglia d’oro. Sono una persona che di solito è davvero positiva, quindi guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, e per me è stata una fortuna incredibile poter arrivare nel circuito e trascorrere 20 anni lì con Roger“.

D: I giovani sono affascinati da te. È perché hai questa passione per lo sport? È qualcosa che si nota sempre quando

scendi in campo.

Wawrinka: “Lo spero. Questo è ciò che cerco di trasmettere alla gente. Faccio le cose al 100%. Cerco di essere onesto. Voglio essere me stesso, per cominciare, e poi, con ciò che ho vissuto sui campi, ho sempre cercato di condividere le mie emozioni e i miei sentimenti con il pubblico, la gente e soprattutto i più giovani. So com’è quando inizi a giocare all’età di 8 anni, hai una passione per lo sport e il tuo sogno è che forse un giorno giocherai qui al Roland Garros. Ciò che amo davvero è vedere i sorrisi sui volti dei giovani, questo tipo di contatti diretti“.

D: Le tue statistiche sono impressionanti, ma i giocatori parlano anche della tua personalità, del tuo carattere. È qualcosa di cui sei piuttosto orgoglioso, cioè il fatto di essere riconosciuto come un ottimo tennista ma anche come persona, come personalità?

Wawrinka: “Non direi che ne sono orgoglioso. Sono molto felice, contento di sentire queste cose. Come ho detto prima, è il mio modo di essere. Sono sempre stato onesto con tutti. Sono una brava persona. Ho sempre cercato di condividere con gli altri, e ho avuto la fortuna di giocare per 25 anni come tennista. Sono stato davvero fortunato perché ho la passione per questo sport, e ho sempre cercato di trasmettere, di diffondere questo messaggio, con passione, con impegno, con desiderio. Si possono ottenere risultati che non avresti mai immaginato da bambino. Essere un tennista è qualcosa di speciale.

Ci conosciamo tutti, ci alleniamo insieme, ma siamo anche tutti avversari. Quindi devi trovare o capire i limiti, in termini di emozioni che puoi provare con alcuni ragazzi, amici, compagni e anche altri giocatori. Ma sono sempre stato uno che dice: ok, ci alleneremo insieme, ci vedremo diverse volte. La cosa migliore è che vogliamo che le cose siano senza rivalità. Non vogliamo nemmeno l’odio. Possiamo giocare per 25 anni, andando d’accordo con quasi tutti“.