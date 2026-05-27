Primi tennisti che hanno vinto un match Slam per anno di nascita: Cinà e Kouame apripista dei 2007 e 2009. Quanto vale questo record?

I primi turni del tabellone maschile al Roland Garros 2025 ci hanno consegnato i primi vincitori di una partita Slam per gli anni di nascita 2007 e 2009: si tratta rispettivamente del nostro Francesco Cinà e del francese Moise Kouame. Il giocatore italiano ha superato Reilly Opelka, mentre il talento francese ha sconfitto il campione Slam Marin Cilic. Non c’è dubbio che Cinà e Kouame rientrino tra i newcomer più interessanti del circuito, ma è interessante capire quanto il record di primo giocatore della rispettiva annata a vincere un match Slam possa essere indice, oltre che di precocità, anche di qualità delle prospettive di un tennista. Per farlo, scorriamo l’elenco dei primi vincitori Slam dall’anno 1980 in poi.

Primi vincitori di un match Slam per anno di nascita

(in grassetto i top ten ATP)

2006 : Joao Fonseca (BRA)

2005 : Juncheng Shang (CHN)

2004 : Luca Van Assche (FRA)

2003 : Carlos Alcaraz (ESP)

2002 : Lorenzo Musetti (ITA)

2001 : Jannik Sinner (ITA)

2000 : Felix Auger-Aliassime (CAN)

1999 : Alex De Minaur (AUS)

1998 : Frances Tiafoe (USA)

1997 : Alexander Zverev (GER)

1996 : Thanasi Kokkinakis (AUS)

1995 : Nick Kyrgios (AUS)

1994 : Lucas Pouille (FRA)

1993 : Dennis Novikov (RUS)

1992 : Bernard Tomic (AUS)

1991 : Grigor Dimitrov (BUL)

1990 : Guillaume Rufin (FRA)

1989 : Donald Young (USA)

1988 : Evgeny Korolev (RUS)

1987 : Novak Djokovic (SRB)

1986 : Rafael Nadal (ESP)

1985 : Tomas Berdych (CZE)

1984 : Mario Ancic (CRO)

1983 : Fernando Verdasco (ESP)

1982 : Guillermo Coria (ARG)

1981 : Taylor Dent (USA)

1980 : Marat Safin (RUS)

Emerge che quattordici dei tennisti presenti nelle ventisette annate precedenti al 2007 di Cinà sono arrivati almeno nei primi dieci della classifica mondiale (il 2004 Van Assche, il 2005 Shang e il 2006 Fonseca, ovviamente, sono ancora in tempo per conquistare tale traguardo). Troviamo anche nomi che poi sono diventati leggende dello sport: Rafael Nadal (1986) vinse il suo primo match negli Slam sconfiggendo a Wimbledon 2003 Mario Ancic – che, a sua volta, è stato il primo giocatore nato nel 1984 a conquistare un successo nei Major prima di diventare n.7 del mondo. Novak Djokovic (1987) ottenne il suo primo acuto Slam al Roland Garros 2005, battendo Robby Ginepri. Il terzo numero uno del mondo di questo speciale elenco è Jannik Sinner (2001), che raccolse la prima vittoria all’Australian Open 2020 contro Max Purcell; poi c’è Carlos Alcaraz (2003), che battè Zapata Miralles al Roland Garros 2021. Altri giocatori arrivati in Top Ten sono Marat Safin (1980), Guillermo Coria (1982), Fernando Verdasco (1983), Tomas Berdych (1985), Grigor Dimitrov (1991), Alexander Zverev (1997), Frances Tiafoe (1998), Alex De Minaur (1999) e Felix Auger-Aliassime (2000).

Tennisti vincitori di un match Slam: il “buco” generazionale tra anni Ottanta e anni Novanta

Sono solo nove i tennisti che, pur essendo diventati i primi tennisti dei rispettivi anni di nascita a ottenere un successo Slam, non hanno raggiunto la Top Ten (o ragionevolmente non ci riusciranno nonostante siano ancora attivi). Balza all’occhio, in particolare, il “buco” degli anni dal 1988 al 1996, emblematici del fatto che quella decade ha prodotto pochissimi giocatori in grado di arrivare ai vertici del tennis mondiale. Detto ciò, in generale, la risposta al quesito che ci eravamo posti inizialmente è positiva: diventare il primo tennista del proprio anno di nascita a vincere una partita a livello Slam è nella maggior parte dei casi spia di qualità e segnale della concreta possibilità di avere un futuro brillante. Infine, un piccolo inciso sull’anno 2008, a cui manca ancora un vincitore Slam. C’è ancora tempo, ovviamente, ma questa annata sembra ad oggi più povera di qualità rispetto a 2006, 2007 e 2009. Nella Top 30 della Next Gen Race ATP, al momento, ci sono solo quattro giocatori nati nel 2008: il tedesco Diego Dedura Palomero, l’americano Jack Kennedy, il bulgaro Ivan Ivanov e l’australiano figlio d’arte Cruz Hewitt. Nessuno di loro era presente ai nastri di partenza delle qualificazioni del Roland Garros.