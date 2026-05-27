Roland Garros, pronostici: Sonego sorpresa di giornata. Paolini deve fare attenzione

Iniziano i secondi turni al secondo Slam del 2026. La posta inizia a farsi più calda, si intravede da lontano la luce della seconda settimana. E più aumenta il livello delle partite, al Roland Garros, più aumenta la difficoltà dei pronostici. Specie riguardo ai giocatori italiani. Saranno tre a scendere in campo oggi, due nel maschile e la sola Jasmine Paolini nel singolare femminile. L’ultima azzurra rimasta. Attesa da una prova per nulla semplice.

Roland Garros, i pronostici di Paolini-Sierra

Jasmine Paolini, sulla carta, dovrebbe battere in scioltezza, o quasi, Solana Sierra. L’azzurra è n.13 del tabellone, finalista qui nel 2024, per due anni tra le top 10. Una giocatrice di primissima fascia, ma l’argentina è la classica avversaria da non sottovalutare. Al primo turno, infatti, Sierra non ha lasciato scampo ad Emma Raducanu, dopo aver giocato molto bene agli Internazionali d’Italia.

Propone un tennis molto solido, pesante da fondo campo e soprattutto ricco di rotazione. Che ben si adatta alla terra battuta, potendo decisamente metter paura a una Paolini che non viene dal suo periodo migliore. E per quanto i pronostici favoriscano l’azzurra, non è utopistico per Sierra sperare nel terzo turno del Roland Garros. Jas è 1,48-2,54 su Betsson, 1,50-2,60 su Starvegas e 1,53-2,45 su Netwin. Quote che suggeriscono di prendere la partita con le pinze. Ci si può aspettare un over game.

Sonego vuole ribaltare i pronostici al Roland Garros

Lorenzo Sonego sa vincere le battaglie, sa compiere le imprese. Si esalta quando parte sfavorito, quando ha bisogno di giocare oltre il suo livello per spuntarla. In pratica, quando è indietro nei pronostici, e lo ha ben dimostrato in passato anche al Roland Garros. La partita di oggi contro Tommy Paul rientra a pieno in questa categoria, essendo l’americano giunto ai quarti di finale qui nel 2025, e molto ben piazzato sulla terra. Contro Herbert Sonego ha però dimostrato di essere in palla, di avere il tennis e la forma fisica per battersi. E magari vincere.

Soprattutto considerando quanto le quote lo diano per sfavorito. Paul supera a stento l’1,14, mentre una vittoria dell’azzurro arriverebbe anche a più di cinque volte la posta. Per la precisione: 5,50 su Betsson, 5,60 su su Starvegas e 5,65 su Netwin. Non poca fiducia, più la consapevolezza che Lorenzo venga da un periodo difficile, e abbia bisogno di ritrovarsi. A pieno. Vincere oggi, che è possibile, visto il ritmo dell’ultima partita e la capacità di tenere molto a lungo lo scambio, con aggressività, sarebbe un ottimo passo in quel senso. Una sorpresa, ma non un sogno lontano.

Cinà sogna con De Jong

Infine Pallino Cinà. Federico, classe 2007 (primo della sua annata a vincere un match Slam) affronterà Jesper De Jong. Sognando il terzo turno al Roland Garros, strizzando l’occhio ai pronostici. L’azzurro, vista comunque la maggiore esperienza dell’olandese a un certo livello, parte leggermente indietro. 1,59-2,32 su Betsson, 1,62-2,30 su Starvegas e 1,65-2,25 su Newtin le scelte dei bookmakers. Tutto in favore di De Jong. Che ha un tennis pulito, ma privo di colpi definitivi. Cinà, che sulla terra si trova a suo agio, e sa calarsi anche nella lotta nonostante la giovane età, potrebbe approfittarne. Per ottenere un risultato che avrebbe il sapore della storia.