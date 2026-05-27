Roland Garros, Gauff racconta con un sorriso: “Ho avuto un incidente d’auto arrivando qui”

Nonostante la vittoria per 6-4 6-0 contro Taylor Townsend, martedì 26 maggio non è stata una giornata senza intoppi per Coco Gauff. La campionessa uscente del Roland Garros già dal mattino ha avuto qualche problema logistico per raggiungere l’impianto parigino, dove di lì a poco avrebbe dovuto esordire sul Philippe Chatrier.

Gauff e l’incidente in auto

“Mentre andavo sul posto, ho avuto un piccolo incidente d’auto”, ha raccontato la 22enne statunitense, ridendoci su, ai microfoni di TNT Sports. “Siamo andati a sbattere contro un palo. Si è sentito un piccolo impatto. Ho rovesciato il mio succo dappertutto in macchina”. Dopo un accertamento sulle condizioni di tutti i passeggeri e del veicolo, il team ha deciso di raggiungere il torneo in un altro modo. “L’auto non era più guidabile. Alla fine, abbiamo preso un taxi”.

Ma non finisce qui…

“Poi, poco prima di entrare in campo, il mio vestito si è impigliato”, ha dichiarato l’attuale numero 4 del mondo. “Con il mio fisioterapista siamo andati in bagno per cercare di toglierlo. È stata una giornata movimentata. Ma credo che quando succedono cose del genere, ti permettano di non pensare alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui sana e salva”, ha concluso Gauff con un sorriso sulle labbra.

Oltre al successo maturato ai danni della connazionale, alla quale ha dovuto recuperare uno svantaggio iniziale di 0-2, l’americana è stata poi protagonista di un episodio quantomeno bizzarro in campo. Alla fine dell’incontro, Coco ha aperto il frigorifero dietro la sua panchina – non abbastanza freddo secondo lei, come ha poi detto in conferenza stampa – e da lì ha estratto alcune sue racchette come se nulla fosse. Tutto questo è stato ripreso dalla telecamera. Insomma, davvero una giornata movimentata per Gauff!