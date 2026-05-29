Roland Garros, doppi italiani: Vavassori e Bolelli amministrano Bhambri e Venus. Out Errani/Tagger e Bellucci/Marozsan

Dopo la rocambolesca giornata di giovedì 28 maggio, gli atleti italiani impegnati in singolare si sono rifugiati ai box per smaltire le fatiche del secondo turno, e ricaricare le pile per il terzo round del Roland Garros. In data odierna, è toccato ai doppisti azzurri scendere in campo, e dei quattro tennisti tricolore chiamati in causa, soltanto i Vavalelli sono riusciti a sopravvivere, prenotando gli ottavi di finale del doppio maschile. Mattia Bellucci – iscritto in coppia con Fabian Marozsan – ha ceduto in due set ai Maestri delle ultime ATP Finals, Heliovaara e Patten. Nel tabellone femminile, Errani e Tagger hanno posto fine alla loro avventura, sconfitte dalle numero 7 del seeding Perez/Schuurs.

[5] A. Vavassori/S. Bolelli b. Y. Bhambri/M. Venus 6-3 6-4

Una semplice giornata in ufficio per i campioni uscenti degli Internazionali d’Italia, ineccepibili nella seconda uscita parigina, contro Yuki Bhambri e Micheal Venus, che proprio in quel di Roma – un paio di settimane fa – hanno costretto la coppia italiana al supertiebreak del terzo set. La terra parigina ha emesso lo stesso verdetto, ma in modo molto più rapido e indolore. Gli azzurri sono partiti spediti, e già al terzo game, hanno strappato il servizio alla coppia avversaria. Complice un passante millimetrico di Vavassori che ha facilitato la pratica break. Cinico, nella rifinitura, Bolelli. Un rovescio a fil di nastro è atterrato sui piedi di Bhambri, colto impreparato dal radente dell’azzurro. Un solo break è stato più che necessario per i campioni di Roma per assicurarsi il primo parziale, terminato 6-3 in loro favore. Non è cambiato il copione del match nel secondo set, e le palle break concesse da Vavassori e Bolelli sono rimaste a quota 0. Il duo Indo neozelandese, invece, è rimasto vittima della coppia azzurra. Molteplici tentativi di break, da parte di quest’ultimi, nel quinto gioco, ma buona guardia da parte degli avversari. L’irruzione definitiva, invece, è arrivata nel settimo game del secondo parziale, durante il quale la coppia tricolore è stata celere e aggressiva, optando per una tattica rapidissima in risposta, che ha dato i suoi frutti. Con massimo uno o due colpi giocati, gli azzurri hanno racimolato facilmente punti, involandosi indisturbati verso il traguardo. Sfideranno Paul e Willis.

Bellucci e Marozsan messi in riga dai Maestri. Errani e Tagger cedono in due tiebreak

Pomeriggio complicato per gli altri italiani impegnati in doppio. Heliovaara e Patten hanno chiuso la loro pratica in poco più di un’ora contro Mattia Bellucci e Fabian Marozsan, prede degli avversari, particolarmente nel primo set (1-6). Il secondo parziale non è iniziato meglio per Mattia e Fabian, che hanno pagato dazio contro i numeri due del seeding. La coppia italo-ungherese ha accorciato le distanze grazie all’unico break ottenuto – nel nono game del secondo set -, senza però riuscire a ribaltare l’incontro. Molto più tirato, invece, il match di Sara Errani e Lilli Tagger, che hanno tenuto in campo per quasi tre ore le vincitrici Perez e Schuurs. Un incontro davvero molto equilibrato, che ha poi preso una piega confusionaria sul finale. Game infiniti, gli ultimi due, nei quali Sara e Lilli hanno tentato di recuperare in extremis -, salvando ben cinque palle match, e strappando di forza il pass per il tiebreak. Qui, Errani e Tagger hanno persino avuto tre set point, non capitalizzati. Le numero 7 del seeding volano agli ottavi di finale grazie ad un doppio 7-6.