Roland Garros: neppure un tennista come Rublev riesce a spiegarsi il crollo Sinner

Andrey Rublev vola agli ottavi del Roland Garros, dopo un’ottima prestazione contro Nuno Borges. Una vittoria tonda, da top 10, come è stato per tanto tempo, del russo. Che in conferenza stampa offre anche uno bello spunto. Parlando della sua carriera, dei risultati Slam, e anche di Jannik Sinner. Indubbiamente l’argomento principale di questi giorni nel mondo del tennis.

Ubaldo Scanagatta: Abbiamo scoperto che la barriera non è un muro, quindi puoi andare avanti. Cosa ne pensano i giocatori di ciò che è successo ieri con Sinner? Perché tutti i giornalisti dovevano trovare una risposta, e per noi è stato difficile, perché 6-3, 6-2, 5-1, Sinner dice che non è colpa del caldo. Noi diciamo: allora cos’è? Tu ti sei trovato in molte situazioni diverse. Mi ricordo quando stavi battendo Fognini a Montecarlo, e poi all’improvviso hai perso, e lui ha vinto il torneo. Quindi certe cose sono molto difficili da spiegare. Come giocatore, come puoi spiegare cosa è successo ieri dopo due ore a Sinner.

Rublev: “Ma ha fatto la conferenza stampa? Cosa ha detto?“

Scanagatta: La spiegazione che ha dato è che non faceva così caldo, ma dobbiamo cercare di spiegarlo ai lettori.

Rublev: “Allora mi trovo nella tua stessa posizione, come faccio a saperlo?“

Scanagatta: Tu sei un giocatore. Hai molta più esperienza.

Rublev: “Pensi che io stia parlando con i giocatori? Sto facendo il mio lavoro“.

Scanagatta: Tu sei un giocatore. Hai più esperienza di noi, quindi dovresti…

Rublev: “Non so se ho più esperienza, perché tu sei stato in tour a fare domande molto più di quanto io abbia giocato, quindi non so chi abbia più esperienza (sorride). Come giocatore, cosa posso dire? Prima di tutto, non parlo molto con i giocatori. Sto facendo il mio lavoro. Vengo qui, mi alleno e me ne vado. Non passo davvero molto tempo qui. Ma per esperienza, non so, ovviamente è successo qualcosa a lui, perché se era in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 e poi ha perso 6-1, 6-1 nel quarto e quinto set, ovviamente è successo qualcosa.

Penso che abbia avuto un piccolo infortunio o qualcosa del genere, e forse quando era in vantaggio per 5-1, lo sentiva, ma non così tanto, e sul 5-1 si è rilassato. Poi forse un errore facile, stupido, qualcosa del genere, e l’infortunio è peggiorato un po’. Ho visto alcuni video. Non si muoveva molto, ma non lo so. È più una domanda per Jannik su cosa sia successo. Spero che sia tutto a posto e che possa giocare nei prossimi tornei“.

D: Continui a lottare e ogni anno ti avvicini sempre di più al superamento di questa barriera dei quarti di finale Slam. Come ti senti quest’anno? Potresti affrontare Alex de Minaur o Mensik nel prossimo turno, ma questa barriera dei quarti di finale è qualcosa che senti di dover superare?

Rublev: “No, non sento di doverlo fare o di non doverlo fare. Prima di tutto, non sono ancora ai quarti di finale. Quindi vediamo. C’è ancora molta strada da fare. Ma non sento di doverlo fare o meno, perché so che se farò le cose per bene, ce la farò. Non importa se questa volta, la prossima volta o tra un paio d’anni, perché alla fine ho dieci quarti di finale Slam. È più di molti giocatori che sono arrivati in semifinale una o due volte, e non sostituirò quei dieci quarti di finale con una o due semifinali. Non è la finale. La finale, sì, la sostituirei (sorride), ma la semifinale, no“.

D: Nonostante tutto il sudore, la terra battuta e anche lo stress in campo, come riesci a avere i capelli così belli? Qual è la tua routine di cura dei capelli o quali sono i tuoi segreti?

Rublev: “Nessun segreto. Credo di essere stato semplicemente fortunato, e dipende da come mi sveglio. Il modo in cui mi sveglio, il modo in cui sono. Ovviamente mi prendo cura dei miei capelli. È divertente, perché quando ero un po’ lontano dalla top 10 e cose del genere, era il contrario. Tutti dicevano ‘ma non può farsi un taglio di capelli normale? Che cos’è questa storia con i suoi capelli? Sembra una scimmia. Non ha soldi per farsi tagliare i capelli?’ Poi, quando inizi a giocare meglio e in qualche modo entri nella top 10, è tipo ‘Wow, che capelli che ha, che stile, è una rock star’. Ho avuto questi capelli per tutta la vita. Come cambia l’opinione della gente, capisci? Me ne prendo cura, ma senza esagerare“.