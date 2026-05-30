Italiani in campo sabato 30 maggio: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. A che ora e dove vederli

Giornata della verità quella di oggi per il tennis azzurro, con tutti gli italiani rimasti in gioco nel singolare in campo. Tutte le partite si consumeranno entro il pomeriggio, con Cobolli come primo a scendere in campo per le 12, seguito poi da Berrettini e Arnaldi. I match saranno visibili in tv sui canali Eurosport, mentre in streaming si potranno godere su HBO Max, Discovery+ e DAZN.

Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che giocherà dalle 12 contro la 18esima testa di serie Learner Tien sul Philippe-Chatrier. I due si sono incontrati una sola volta, in autunno a Pechino, quando lo statunitense ebbe la meglio del ragazzo romano, con il punteggio di 6-3 6-2. In quella occasione Tien raggiuse la finale del torneo, poi persa nettamente contro Jannik Sinner. Oggi siamo nel lato di tabellone che fu dell’altoatesino ma Jannik non c’è, e chissà che da questa sfida, tra due giocatori in un ottimo momento di forma, non possa uscire un finalista…

Dopodiché, non prima delle 13.00, Sul campo Simonne-Mathieu scenderà in campo il secondo italiano di giornata, Matteo Berrettini, reduce da una convincente vittoria contro la 22esima testa di serie e padrone di casa Arthur Rinderknech. Dall’altra parte della rete troverà l’argentino Francisco Comesana, n. 102 ATP argentino, mattatore di Darderi nel turno precedente e avversario sempre ostico su questa superficie. Matteo però è tornato a Parigi in forma per la prima volta dopo 5 anni e non avrà alcuna intenzione di tirarsi indietro. Quella di oggi sarà la prima sfida tra i due.

A chiudere la batteria di italiani ci sarà Matteo Arnaldi, che calcherà il campo 14 per la sua sfida contro il belga Raphael Collignon, uscito vincitore dalla sua partita di secondo turno contro la quinta testa di serie Ben Shelton. Il belga è reduce da degli ottimi mesi, nei quali ha conquistato due finali challenger e sconfitto Flavio Cobolli. Anche il sanremese però, dopo aver vissuto mesi complicati, sembra in piena ripresa, come dimostrano il titolo al Challenger di Cagliari, il terzo turno a Roma condito dalla vittora su De Minaur, l’ottima prestazione con Jodar e la convincente vittoria nello scorso turno qui a Parigi contro un ex finalista slam come Stefanos Tsitsipas, seppur non proprio nel momento migliore della propria carriera. I due non si sono ancora mai incontrati in un torneo ATP; il match sarà il terzo dopo F. Cerundolo-Svajda e Kalinskaya-Osorio.

Italiani in campo sabato 30 maggio