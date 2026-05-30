Roland Garros, pronostici: possiamo sognare tre italiani agli ottavi? Forse “solo” Cobolli e Berrettini

Roland Garros, terzo turno, un’ombra incombente sui pronostici: quanti italiani porteremo agli ottavi di finale dello Slam parigino? Di solito si ragiona per “Sinner più…”, non oggi. Oggi ogni azzurro dovrà giocare la sua partita, più o meno impegnativa, con poche certezze su come andranno le cose. Flavio Cobolli, seconda testa di serie più alta del suo lato di tabellone, n.10, è abbastanza favorito su Learner Tien. 1,52-2,49 su Betsson, 1,52-2,50 su Netwin e 1,55-2,45 su Starvegas. Quella fascia di pronostici tra favori ed equilibrio per raggiungere il primo ottavo in carriera al Roland Garros.

Cobolli dovrebbe potercela fare, la terra è il suo pane quotidiano molto più di quanto non lo sia per Tien. Come ha detto anche riflettendo sul match dopo la vittoria al secondo turno. Ha i colpi e la mentalità giusta per fare male all’americano, dal canto suo senza niente da perdere e portatore di un tennis strategico e non facile da leggere. Però, onestamente, è Flavio l’unico favorito dei nostri tre rappresentanti di oggi.

I sogni di Berrettini al Roland Garros: pronostici troppo netti

Matteo Berrettini è apparso in gran forma in questi primi due turni a Parigi. Soprattutto al secondo contro Rinderknech, ma l’impegno contro Francisco Comesana non è da sottovalutare. L’argentino ha battuto Darderi al quinto con grinta e anche grandi giocate, è dotato di un ottimo talento. Soprattutto dal lato del rovescio, con cui riesce anche a variare e trovare belle palle corte. Il caldo delle 13, quando dovrebbero scendere in campo, e del primo pomeriggio, non è una buona notizia per Berrettini. L’argentino fisicamente è molto fresco.

E soprattutto gioca da sfavorito, le quote vanno tutte dalla parte di Matteo: 1,42-2,82 su Betsson, 1,43-2,75 su Netwin e 1,46-2,70 su Starvegas. Una forbice forse anche troppo alta nei confronti di Comesana, che sta giocando molto bene e non è così distante dall’attuale Berrettini. In termini tanto di classifica (102 e 105) quanto di resa in campo. I pronostici devono andare verso il primo ottavo Slam dal 2023 per Berrettini, e secondo in carriera al Roland Garros, ma con la consapevolezza che è meno scontata di così. Ed entrambi potrebbero vincere almeno un set.

Collignon super favorito su Arnaldi

Il grande sfavorito della giornata azzurra è Matteo Arnaldi. L’azzurro affronterà Raphael Collignon, belga n.62 al mondo e in grande crescita. Un giocatore che fa della solidità il proprio marchio di fabbrica, come ha dimostrato battendo addirittura Ben Shelton sulla strada del suo primo terzo turno Slam. E questa vittoria, oltre alle quasi 8 ore giocate in due partite da Arnaldi, non ancora al 100%, volge i pronostici a suo favore sognando gli ottavi del Roland Garros. Collignon è favorito abbastanza nettamente: 1,41-2,76 su Betsson, 1,43-2,75 su Netwin e 1,45-2,78 su Starvegas.

Arnaldi ha un gioco frizzante, che quando sta bene fisicamente lo rende molto pericoloso. Dovrà però giocare al suo massimo, cercando anche qualche picco, per dare noie al belga: dal canto suo, palla più pesante e ottimo servizio. La terra leggermente più rapida di questi giorni può dargli una mano. La partita, tra tutte quelle degli azzurri, più difficile. Per quanto Arnaldi adori andare il più possibile contro pronostico, e trasformare uno svantaggio in un’occasione. Per sognare la tripletta.