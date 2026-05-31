Roland Garros Junior, scattano i tabelloni: Pistola subito fuori, ora tocca a Ciurnelli e Massellani

Il Roland Garros Junior 2026 accende i riflettori sui talenti del futuro. Sulla terra rossa di Porte d’Auteuil, mentre il torneo dei grandi entra nella sua seconda settimana, scattano anche i tabelloni Under 18 di singolare maschile e femminile. Per l’Italia sono tre i nomi da seguire: Raffaele Ciurnelli e Simone Massellani nel torneo maschile, Ilary Pistola in quello femminile dopo il pass conquistato dalle qualificazioni.

Il sorteggio non è stato morbido per gli azzurrini. Ciurnelli, 18enne umbro, debutta contro lo statunitense Andrew Johnson, undicesima testa di serie del tabellone. Una sfida subito di alto livello, contro un avversario inserito tra i giocatori da seguire nella parte alta del draw.

Percorso complicato anche per Simone Massellani. Il piemontese è stato sorteggiato contro il giapponese Ryo Tabata, numero 10 del seeding. Match impegnativo, ma anche occasione prestigiosa per misurarsi con uno dei profili più solidi del tabellone.

Nel femminile l’Italia era rappresentata da Ilary Pistola, capace di guadagnarsi il main draw attraverso le qualificazioni. La marchigiana ha pescato la cinese Ruien Zhang, avversaria esperta a livello junior, e si è fermata al primo turno con il punteggio di 6-3 6-1. Resta comunque positivo il percorso parigino di Pistola, entrata nel tabellone principale dopo due vittorie nelle “quali” e protagonista di una stagione in crescita sulla terra.

Sul fronte delle teste di serie, il tabellone maschile è guidato dal brasiliano Luis Guto Miguel, prima testa di serie, seguito dal francese Yannick Theodor Alexandrescou e da Jack Mackenzie e Jack Kennedy. Tra i nomi già in evidenza anche l’austriaco Thilo Behrmann, settima testa di serie, partito con una vittoria netta all’esordio, e il kazako Zangar Nurlanuly, numero 8 del seeding.

Nel tabellone femminile la prima testa di serie è Ksenia Efremova, sorpresa però all’esordio dalla qualificata Ekaterina Dotsenko. Il seeding vede poi Xinyu Sun come numero 2, Victoria Luiza Barros come numero 3 e Jana Kovackova come numero 4. Tra le favorite da seguire anche Nauhany Vitoria Leme Da Silva, quinta testa di serie, e la spagnola Charo Esquiva Banuls, numero 9.