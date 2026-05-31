Roland Garros, pronostici: tre italiani ai quarti può essere realtà. Cobolli è una certezza

Lunedì da leoni per i colori italiani a Parigi. Tre ottavi di finale su quattro, nel singolare maschile, vedranno protagonisti giocatori italiani. Con pronostici, tra equilibrio e favoriti, che possono far ben sperare per avere tre rappresentanti ai quarti di finale del Roland Garros. Consapevoli che le quote danno moltissimo credito per la vittoria finale a Flavio Cobolli, incoraggiando anche i sogni di Matteo Berrettini. A Matteo Arnaldi, come spesso gli è capitato, toccherà il ruolo di underdog. Ma il tris italiano ai quarti è assolutamente possibile.

Cobolli per mantenere ancora i pronostici al Roland Garros

Flavio, n.10 del seeding, si giocherà i quarti di finale del Roland Garros con pronostici quasi da primo turno, guardando le quote. Affronterà Zachary Svajda, un’altra delle grandi sorprese del torneo e n.85 del mondo. Che non ha proprio sulla terra la superficie preferita. Eppure è riuscito a spingersi agli ottavi del Roland Garros. Ciò che fa maggiormente la differenza a favore di Cobolli sono la tenuta e l’esperienza. L’azzurro è un top player, ed è dotato di una palla troppo pesante per essere retta dall’americano, onestamente troppo leggero. E le quote non tradiscono: 1,11-5,80 su Betsson, 1,12-6,00 su Netwin, 1,15-5,70 su Stake. Mai dare nulla per scontato, ma è oggettivamente davvero complesso pensare che Cobolli possa non raggiungere il secondo quarto Slam in carriera.

Berrettini: la definitiva redenzione

Al Roland Garros di cinque anni fa, i pronostici della parte alta sarebbero andati tutti su Berrettini in queste condizioni. Le cose sono un po’ cambiate, ma Matteo è in ripresa, la clamorosa vittoria con Comesana lo ha dimostrato. Può lottare, può vincere, il fisico c’è e il tennis non è mai mancato. Juan Manuel Cerundolo è un avversario ostico, quello va detto. Non solo ha eliminato (tenendo presente tutto quello che è successo) Sinner, ma ha anche vinto una partita da 5 ore e 58 minuti, la terza più lunga della storia del torneo, contro Landaluce.

Ha un gioco che si adatta bene alla terra pesante, e il freddo che è arrivato su Parigi può essere un fattore a suo favore. Negli scambi lunghi sbaglia poco, e tira sempre una palla in più. Berrettini dovrà attingere tanto al servizio, moltissimo al dritto, ma ha la caratura e l’esperienza giusta a certe altezze per essere giustamente avvantaggiato. E i pronostici lo rivedono ai quarti del Roland Garros, come nel 2021: 1,60-2,29 su Betsson, 1,61-2,30 su Netwin e 1,65-2,25 su Stake. Un sogno che sembra destinato a proseguire. I quarti sono un obiettivo da puntare concretamente, non un sogno.

Arnaldi-Tiafoe: equilibrio sovrano nei pronostici al Roland Garros

Matteo Arnaldi sfiderà Frances Tiafoe nella partita sulla carta più divertente del giorno. E anche più equilibrata nei pronostici, per eleggere (giocheranno per ultimi), l’ottavo a raggiungere i quarti del Roland Garros 2026. Matteo ha vinto delle battaglie, specie l’ultima andando ad un soffio dalle 5 ore contro Collignon. Giocando un tennis di altissima qualità, divertendo e divertendosi. Dall’altra parte Tiafoe ha sorpreso, rimontando due set di svantaggio al terzo turno contro Faria. Ma in ogni caso senza impressionare. Dunque è una partita assolutamente aperta.

Lo dimostrano anche le quote, vicinissime, leggermente a favore dell’americano. 1,76-1,95 su Betsson, 1,81-1,98 su Netwin e 1,85-1,93 su Stake. Non è un eccessivo sforzo di immaginazione pensare che si arrivi al quinto set, le carte ci sono tutte, e soprattutto ci sono per godersi una grande partita. Dovesse andare al quinto, vincerà Arnaldi. Tiafoe ha l’obbligo di chiuderla prima, onde evitare problemi eccessivi andando in fondo. I pronostici hanno parlato: tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros? Si può, non è un sogno.