Roland Garros: Tabilo infrange il sogno Kouame. Tiafoe e Auger-Aliassime si salvano

Il tabellone del Roland Garros va allineandosi agli ottavi di finale con gli ultimi verdetti dal terzo turno. Con la certezza di avere tre azzurri tra i migliori 16 giocatori dell’edizione – Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli – avanzano anche Felix Auger-Aliassime e Frances Tiafoe. Alejandro Tabilo ferma la corsa del classe 2009 Moise Kouame.

[4] F. Auger-Aliassime b. [31] B. Nakashima 5-7 6-1 7-6(4) 7-6(1)

Felix Auger-Aliassime è messo alla prova da Brandon Nakashima, ma esce indenne dal test superando la 31esima testa di serie con il punteggio di 5-7 6-1 7-6(4) 7-6(1) dopo 3 ore e 48. Agli ottavi di finale il quarto favorito del tabellone sfiderà Alejandro Tabilo.

Auger-Aliassime apre il match salvando una palla break, che rimane l’unico spiraglio per il giocatore alla risposta fino all’undicesimo gioco. Sul 5-5, Nakashima, che non ha offerto neppure una chance al canadese, nega a Felix tre palle game e gli strappa il servizio alla seconda occasione. così, con un turno di servizio a 30, lo statunitense fa 7-5.

Nel secondo parziale l’inerzia cambia alla svelta. La quarta forza del tabellone tiene la battuta a 15 e arma la risposta. Con alcune soluzioni di pregevole fattura, come una smorzata millimetrica e un passante in corsa, il 25enne di Montreal piazza il break e va in fuga. Poco dopo raddoppia il vantaggio e, arrampicandosi 5-0, ipoteca il pareggio. Brandon prova a scuotersi dapprima cancellando lo 0 dalla casella dei game, poi cercando di rosicchiare un break. Tuttavia, non gli bastano due palle break e Auger-Aliassime può mettere le mani sul set per 6-1.

Il calo di energie sembra andare riassorbendosi per il californiano, che è il primo nel terzo parziale a minacciare in risposta. Sul 2-1 si innalza 15-40 e completa un gioco impeccabile mettendo a referto il break. Il canadese impiega un po’ a rimettersi in moto, ma prima che l’avversario prenda il largo si rifà sotto. Nel settimo gioco Nakashima si porta 40-15, faticando a fare 5-3. Così Felix recupera nel punteggio del gioco e il break, beneficiando di un rovescio in rete del numero 35 ATP che rappresenta un grande rimpianto per Brandon. Il 24enne di San Diego si confonde sempre di più e gioca un tiebreak pieno di ingenuità, che consegna a Auger-Aliassime il terzo set per 7 punti a 4.

Nel quarto set Nakashima si rimbocca le maniche e con una quiete serafica piazza il break nel terzo gioco, con due soluzioni vincenti prima con il diritto poi con la volée di rovescio che tanto gli ha tolto in questo match. Il numero 6 del mondo non corre rischi e riacciuffa subito l’avversario sul 2-2. La 31esima testa di serie cerca in ogni maniera di accorciare gli scambi, con fortune alterne. Dopo questo scambio di favori il parziale si avvia inesorabilmente verso il secondo tiebreak. Il quarto favorito del seeding piazza subito due minibreak, prima di chiudere per 7 punti a 1 con il 15esimo ace.

[19] F. Tiafoe b. [Q] J. Faria 4-6 6-7(2) 7-6(4) 6-1 6-2

Frances Tiafoe si prende un’altra grande vittoria al quinto set e si fa spazio agli ottavi di finale del Roland Garros, dove affronterà Matteo Arnaldi. La testa di serie numero 19 rimonta due set a Jaime Faria e si impone con il punteggio di 4-6 6-7(2) 7-6(4) 6-1 6-2 dopo 4 ore.

Il portoghese, 115 ATP, finisce la benzina sul più bello, dopo una cavalcata iniziata dalle qualificazioni e che adesso lo ricolloca in top 100. Al 22enne di Lisbona non bastano i 26 ace, 11 in più dell’avversario, e i 72 vincenti, a cui associa anche 52 gratuiti.

Tiafoe ha un approccio pigro al match. Poco sostenuto dal servizio, cede immediatamente la battuta ed è costretto a rincorrere sin dai primi scambi. La reazione da parte dello statunitense è immediata e riesce subito a operare il controbreak. Faria dimostra di trovarsi a proprio agio sulla terra battuta e azzera con una grande prestazione azzera la differenza di classifica. Il numero 115 si riporta in vantaggio nel settimo gioco e conserva il break fino alla fine.

Anche nel secondo parziale il portoghese si avvantaggia fino al 5-3, ma subisce il rientro di Tiafoe, che di abbassare la testa senza lottare non ne ha intenzione. È il tiebreak allora a decretare il doppio vantaggio nel computo dei set per Faria, che lascia solamente due punti al numero 22 ATP.

Jaime si conferma particolarmente ispirato. Dopo aver mancato tre palle break nel gioco che battezza il terzo parziale il portoghese strappa il servizio a Frances nel settimo gioco, ma manca l’allungo, concedendo l’immediato controbreak alla quarta chance, con il peso di non aver concretizzato due palle game. Il secondo tiebreak dà ragione a Tiafoe, che accorcia le distanze per 7 punti a 4.

Il 28enne del Maryland fiuta la rimonta e piazza il break in apertura di quarto set. Faria ha smarrito ogni certezza e con un doppio fallo perde per la seconda volta la battuta, sprofondando 4-1. Il momento di rottura del portoghese si prolunga fino al 6-1 che permette a Tiafoe di giocarsi un posto agli ottavi al quinto set.

Nonostante il classe 2003 di Lisbona rimetta insieme i pezzi del proprio tennis, il numero 22 ATP ha azionato il pilota automatico. Con un break nel sesto gioco intimidisce definitivamente l’avversario e ultima la rimonta per 6-2, centrando un altro break.

A. Tabilo b. [WC] M. Kouame 4-6 6-3 6-4 7-6(9)

Alejandro Tabilo pone fine alla favola di Moise Kouame. Il classe 2009 saluta il Roland Garros al terzo turno, dopo aver strappato un set anche al numero 36 del mondo. 4-6 6-3 6-4 7-6(9) il punteggio che certifica, nonostante la sconfitta, il primo squillo del talentino francese, il quale ritocca il best ranking di 100 posizioni, avanzando verso l’irruzione in top 200.

Dopo la maratona da poco meno di 5 ore contro Daniel Vallejo, Kouame prova la partenza a razzo. Il break nel terzo gioco lo pone in una posizione sicura, anche se il gap è del tutto colmabile da parte di Tabilo. Il cileno affina i piani di rimonta nel sesto gioco, quando si procura due occasioni del controbreak. Il numero 318 del mondo ribatte con sicurezza e rispedisce al mittente le minacce del rivale. E non solo. Sul 4-2 Moise mette a referto il secondo break, regalandosi la doppia occasione di servire per il primo set. La prima si risolve con un turno di servizio ceduto a 0, ma la seconda è quella buona. Dopo aver mancato due set point in risposta, Kouame riesce a ultimare il parziale alla quarta possibilità. È 6-4.

Nel secondo set il giocatore in risposta è ridotto alla comparsa fino al sesto gioco, quando Tabilo mette per la prima volta la testa avanti. Il vantaggio del 28enne nato in Canada dura appena una manciata di minuti: la stellina di casa trova subito il controbreak e riapre i giochi. A decidere le sorti della frazione è il nono gioco. Dopo 14 quindici e cinque palle break, Alejandro strappa ancora la battuta al giovane avversario e si porta a servire per pareggiare i conti.

A stretto giro, il numero 36 del mondo fa suo anche il terzo set, operando il sorpasso nel punteggio. Al cileno è sufficiente il break nel quinto gioco.

Sotto 2-1, il francese torna a infiammare il pubblico del Suzanne Lenglen. Finito indietro di un break in avvio, Moise fa di tutto per prolungare il match, salvando anche tre occasioni di doppio vantaggio nel settimo game. Tabilo regge l’urto emotivo fino al 4-3, quando è costretto a cedere il servizio. A risolvere la questione è il tiebreak, durato ben 20 punti. Fino al 6-6 il tredicesimo gioco segue il regolare andamento del servizio, quando Alejandro spezza l’ordine. È solo il primo dei cinque minibreak totali. Kouame annulla quattro match point, ma il terzo punto perso al servizio regala la vittoria a Tabilo, che centra il miglior risultato della carriera a livello Slam, con gli ottavi di finale del Roland Garros.

Per Moise si tratta solamente di un arrivederci. La strada è tracciata.

Gli 11 doppi falli, con 13 ace, sono troppi per una partita di questo genere. Anche se la consolazione è che, a parità di errori gratuiti con Tabilo – ben 55 – è capace di mettere a referto 5 vincenti in più – 54 a 49.