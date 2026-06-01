Roland Garros

Enqvist, coach Berrettini: “Bravissimo nei momenti cruciali”

Le parole del coach di Matteo Berrettini, Thomas Enqvist dopo la vittoria contro Cerundolo

Di Vanni Gibertini
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Matteo Berrettini - Roland Garros 2026 (foto X @ATPTour_ES)

Il Direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta ha agganciato ai suoi microfoni Thomas Enqvist, ex n. 4 del mondo e attuale allenatore di Matteo Berrettini, pochi minuti dopo la conclusione del match tra il tennista romano e Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale del Roland Garros.

Domanda: Thomas, deve essere una grande soddisfazione. Prima di tutto, sei venuto per aiutarlo e hai fatto davvero un gran lavoro.

THOMAS ENQVIST: Sono davvero felice per Matteo, se lo merita davvero tanto.
Ha lavorato molto duramente ed è un giocatore incredibile quando è in buona salute e quando può giocare con continuità, come ha fatto qui.
Qui a Parigi ha dimostrato quanto è forte, è stato straordinario.
Sono molto contento per lui, se lo merita davvero.
Sono super felice.

Domanda: L’altro giorno è arrivato qualcuno dicendo: “Con Thomas, Matteo arriverà fino in fondo”.

THOMAS ENQVIST: Gli auguro davvero tanta fortuna.
Matteo è prima di tutto un giocatore incredibile, ma è anche molto bravo nei momenti cruciali.
È stato così per tutta la sua carriera e ancora oggi lo ha dimostrato.

Domanda: Quando era sotto 6-3 e ha fatto quella volée che sembrava dovesse finire fuori, poi invece dopo Matteo è stato grande…

THOMAS ENQVIST: Sì, in quei momenti fa la differenza: nei punti importanti riesce spesso a giocare il colpo giusto e questo oggi si è visto ancora una volta.

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