LIVE Roland Garros: Arnaldi vince il primo set contro Tiafoe al tie-break!

Tiafoe rimane lì, 2-2
Anche Frances Tiafoe tiene il proprio turno di battuta a zero e lo fa con una certa solidità con la prima di servizio. Grande equilibrio fino a questo momento nel secondo set.
Arnaldi tiene a zero!
Altro game convincente di Matteo Arnaldi, che piazza anche l’ace, oltre a farsi trovare pronto sulla risposta di Frances Tiafoe con una demi-volée in controtempo vicino alla rete.
Tiafoe risponde subito presente
Qualche problemino per Frances Tiafoe, che da 40-0 si fa recuperare un paio di punti a causa di un suo errore di dritto e di un tracciante di Matteo Arnaldi. In qualche modo, comunque, si rimette in carreggiata.
Arnaldi parte bene nel 2°
Parte molto bene Matteo Arnaldi nel 2° set, dopo la vittoria del primo. Il servizio funziona bene e anche il primo colpo in uscita è preciso spesso e volentieri.
Arnaldi vince 7-5 il primo set!
Il primo a strappare il mini-break è Matteo Arnaldi, che trova una contro-smorzata spettacolare, ma si fa riprendere da Frances Tiafoe, autore di una risposta aggressiva. Lo statunitense torna a concedere con un dritto affossato a rete, ma trova un grande smash sulla riga. Il ligure, in ogni caso, chiude 7-5 al tie-break approfittando di un altro gratuito del suo avversario.
E tie-break sia tra Tiafoe e Arnaldi!
Primi due punti del game spettacolari da parte di Matteo Arnaldi con la combinazione servizio-dritto in uscita. L’azzurro si va a giocare il tie-break.
Tiafoe si assicura il tie-break
Difesa perfetta di Matteo Arnaldi, che costringe Frances Tiafoe alla demi-volée bassa a rete (appoggiata fuori). Poi però l’azzurro sbaglia un paio di dritti in risposta e lo statunitense si riporta a avanti.
Arnaldi subisce il controbreak!
Matteo Arnaldi va a servire per il set, ma si vede investire dalle risposte rapide di Frances Tiafoe, che lo costringono ad andare fuori giri con il colpo in uscita. E ora c’è da ricostruirsi il vantaggio.
Tiafoe rimane attaccato
Nonostante due doppi falli, Frances Tiafoe rimane attaccato a Matteo Arnaldi, che dopo il cambio di campo servirà per il set.
Arnaldi conferma il break, 5-3
Molto bravo Matteo Arnaldi in questo caso a tenere il proprio turno di battuta, assicurandosi la possibilità di servire poi per il set. Ace in mezzo al game e un paio di regali di Frances Tiafoe, che ora proverà ad allungare il parziale.
Arnaldi torna avanti di un break!
Si parte con una stecca di dritto in avanzamento di Frances Tiafoe, che poi si trova sotto 0-30 per un lob perfetto di Matteo Arnaldi al termine di uno scambio strepitoso. Nel calderone ci finisce anche il rovescio lungolinea, ma il break arriva per un recupero lungo dello statunitense.
3-3, Arnaldi c’è
Sotto gli occhi attenti di Fabio Colangelo e della fidanzata Mia Savio, Matteo Arnaldi si riporta in parità contro Frances Tiafoe, chiudendo con l’ace. Finora sti scambiando a ritmi sostenuti e la palla viaggia da una parte all’altra.
Arnaldi spreca ancora palle break!
Altro turno di battuta molto complicato per il giocatore al servizio, in questo caso Frances Tiafoe. Matteo Arnaldi arriva a conquistare palle break con buone chiusure a rete e lo statunitense finisce anche per terra, ma alla fine è lo statunitense a portarsi a casa il game.
Tiafoe recupera subito il break!
Sembrava essere partito molto bene Matteo Arnaldi, che si trova avanti 30-0 con una buonissima prima di servizio. Poi però arriva la palla corta troppo lunga, qualche errore di troppo e soprattutto grandi risposte da parte di Frances Tiafoe. Sfida senza padrone finora.
Arnaldi avanti un break!
Matteo Arnaldi strappa sul 2-1! Grandi fiammate da parte dell’azzurro, che con il dritto in cross fa veramente male a Frances Tiafoe. La chiusura con il lungolinea, poi, è da manuale!
Arnaldi annulla palle break!
Arrivano le occasioni anche per Frances Tiafoe di strappare nel match. Lo statunitense riesce a trovare delle grandi risposte angolate e un passante stretto, ma Matteo Arnaldi toglie le castagne dal fuoco con il servizio.
Arnaldi spreca subito palla break!
Parte con una risposta vincente Matteo Arnaldi, che poi prende in controtempo Frances Tiafoe, il quale stecca di dritto. Poi però rimette tutto a posto con il servizio.
Al via Berrettini-J.M. Cerundolo
Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe sono in campo sul Suzanne Lenglen per il riscaldamento. A momenti l’inizio della sfida di ottavi di finale
Amici di Ubitennis, la grande giornata per il tennis italiano prosegue al Roland Garros. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli in quattro set su Zachary Svajda, e quella di Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerundolo, ora è il turno di Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe. Vi accompagneremo con la nostra diretta scritta.