LIVE Roland Garros, ottavi: Berrettini subito avanti di un break su J.M. Cerundolo, è 5-3 per l’azzurro

Berrettini-J.M. Cerundolo 5-3
Cerundolo accorcia le distanze con le palle nuove, Berrettini concede qualcosa in risposta
Berrettini-J.M. Cerundolo 5-2
Stavolta il turno di servizio è una formalità per Berrettini, che con un game a 0 si avvicina al traguardo nel primo set
Berrettini-J.M. Cerundolo 4-2
Cerundolo conferma il trend della partita: inizia male il game al servizio, poi recupera a suon di ace e prime robuste con le sue traiettorie mancine
Berrettini-J.M. Cerundolo 4-1
Nonostante il punteggio favorevole, Berrettini continua a vivere turni di battuta poco agili. Stavolta recupera da 0-30 e tiene ancora senza concedere occasioni di rientro a Cerundolo
Berrettini-J.M. Cerundolo 3-1
Cerundolo non riesce a prendere ritmo, con un servizio che non lo aiuta. Tuttavia, sotto 0-40 ritrova la prima e infila cinque punti consecutivi che gli permettono di sbloccare il punteggio
Berrettini-J.M. Cerundolo 3-0
Berrettini è ancora in difficoltà al servizio, con qualche errore di troppo con i colpi da fondocampo. L’azzurro si salva comunque ai vantaggi e vola 3-0
Break: Berrettini-J.M. Cerundolo 2-0
Berrettini è subito aggressivo e si procura due palle break. Una risposta sulla riga propizia l’errore di Cerundolo, che cede il servizio a 15
Berrettini-J.M. Cerundolo 1-0
Berrettini inizia il match alla battuta, Cerundolo lo obbliga subito ai vantaggi e si prende una palla break. Matteo martella con il diritto e tiene il servizio al termine di un game da quasi 10 minuti
Al via Berrettini-J.M. Cerundolo
Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo sono in campo sul Suzanne Lenglen per il riscaldamento. A momenti l’inizio della sfida di ottavi di finale
Amici di Ubitennis, la grande giornata per il tennis italiano prosegue al Roland Garros. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli in quattro set su Zachary Svajda, è il turno di Matteo Berrettini che sfiderà Juan Manuel Cerundolo. A seguire il match di Matteo Arnaldi con Frances Tiafoe. Vi accompagneremo con la nostra diretta scritta per entrambe le partite.