Roland Garros

LIVE Roland Garros, ottavi: Berrettini subito avanti di un break su J.M. Cerundolo, è 5-3 per l’azzurro

Amici di Ubitennis ben ritrovati con l'appuntamento LIVE con il racconto del Roland Garros. Dopo la vittoria di Cobolli, tocca a Berrettini e Arnaldi scrivere un'altra pagina di storia per il tennis italiano

Di Beatrice Becattini
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Matteo Berrettini - Roland Garros 2026 (Photo © Ray Giubilo)
7 min ago01/06/2026 17:16

Berrettini-J.M. Cerundolo 5-3

Cerundolo accorcia le distanze con le palle nuove, Berrettini concede qualcosa in risposta

9 min ago01/06/2026 17:14

Berrettini-J.M. Cerundolo 5-2

Stavolta il turno di servizio è una formalità per Berrettini, che con un game a 0 si avvicina al traguardo nel primo set

11 min ago01/06/2026 17:12

Berrettini-J.M. Cerundolo 4-2

Cerundolo conferma il trend della partita: inizia male il game al servizio, poi recupera a suon di ace e prime robuste con le sue traiettorie mancine

17 min ago01/06/2026 17:06

Berrettini-J.M. Cerundolo 4-1

Nonostante il punteggio favorevole, Berrettini continua a vivere turni di battuta poco agili. Stavolta recupera da 0-30 e tiene ancora senza concedere occasioni di rientro a Cerundolo

22 min ago01/06/2026 17:01

Berrettini-J.M. Cerundolo 3-1

Cerundolo non riesce a prendere ritmo, con un servizio che non lo aiuta. Tuttavia, sotto 0-40 ritrova la prima e infila cinque punti consecutivi che gli permettono di sbloccare il punteggio

27 min ago01/06/2026 16:56

Berrettini-J.M. Cerundolo 3-0

Berrettini è ancora in difficoltà al servizio, con qualche errore di troppo con i colpi da fondocampo. L’azzurro si salva comunque ai vantaggi e vola 3-0

31 min ago01/06/2026 16:52

Break: Berrettini-J.M. Cerundolo 2-0

Berrettini è subito aggressivo e si procura due palle break. Una risposta sulla riga propizia l’errore di Cerundolo, che cede il servizio a 15

42 min ago01/06/2026 16:41

Berrettini-J.M. Cerundolo 1-0

Berrettini inizia il match alla battuta, Cerundolo lo obbliga subito ai vantaggi e si prende una palla break. Matteo martella con il diritto e tiene il servizio al termine di un game da quasi 10 minuti

50 min ago01/06/2026 16:33

Al via Berrettini-J.M. Cerundolo

Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo sono in campo sul Suzanne Lenglen per il riscaldamento. A momenti l’inizio della sfida di ottavi di finale

Amici di Ubitennis, la grande giornata per il tennis italiano prosegue al Roland Garros. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli in quattro set su Zachary Svajda, è il turno di Matteo Berrettini che sfiderà Juan Manuel Cerundolo. A seguire il match di Matteo Arnaldi con Frances Tiafoe. Vi accompagneremo con la nostra diretta scritta per entrambe le partite.

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