Roland Garros, Kostyuk: “Sono costante come non mai, ma ancora lontana da top 10 e top 5”

Dopo il convincente successo su Iga Swiatek Marta Kostyuk non ha intenzione di fermarsi. 16 vittorie consecutive, due titoli a Rouen e Madrid, imbattuta sulla terra e in generale dal Sunshine Double, sconfitta sia a Indian Wells che a Miami al terzo turno da Elena Rybakina. “Sono molto più costante, non lo sono mai stata così tanto durante la mia carriera“, ha dichiarato la 2002 ucraina, al primo quarto di finale in carriera al Roland Garros, un torneo che tolti gli ottavi del 2021 non le aveva mai regalato grandi gioie.

“Quest’anno sono scattate molte cose sulla terra e pure a Madrid, che non è mai stato uno dei miei migliori tornei. Però è una bella sensazione, mi sto divertendo di più e sto imparando a gestire le situazioni difficili durante le partite“. Esordisce così Kostyuk in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di una continuità mai vissuta fino a quel momento e ma anche la distanza dal vertice. “Manca ancora tanto per la top 10 e la top 5, sono ancora lontana nel ranking da certe ragazze e quindi ancora la sfavorita (in partite come quella contro Swiatek, ndr). Magari dopo questo torneo cambieranno molte cose, o magari no… Forse non verrò più considerata sfavorita, ma in ogni caso non mi disturba essere in quella posizione”, ha proseguito Marta, attualmente n. 13 della classifica live (sarebbe best ranking). In caso di finale entrerebbe per la prima volta in top 10.

La superstizione però non è di casa Kostyuk: “Se fossi superstiziosa non durerei a lungo, credo che impazzirei! Ogni giorno è diverso, vuoi fare cose differenti in giorni diversi, quindi non sono molto superstiziosa”. Scherzi a parte, uno degli aspetti su cui Kostyuk sente di essere più migliorata è la gestione delle emozioni: “La cosa più importante che devo mettermi in testa è che non c’è niente di troppo grande. Un punto non è così importante, ce n’è sempre un altro che arriva subito dopo. Cerco sempre di tenerlo a mente e di pensare in prospettiva, pensando a che giocatrice voglio essere e a dove voglio arrivare”. Ovvero molto, molto lontano.