Roland Garros, Zverev: “Io favorito per il titolo? Mi concentro solo sul prossimo match”

Jannik Sinner ha ceduto al suo fisico, Carlos Alcaraz è fermo ai box per un infortunio al polso, Novak Djokovic ha perso contro il rampante Joao Fonseca. Il favorito per la vittoria del titolo al Roland Garros è quindi lui, Alexander Zverev, numero 3 del mondo e finalista a Parigi nel 2024. Dopo aver lasciato un set per strada al terzo turno, il tedesco ha regolato in tre frazioni l’olandese Jesper De Jong agli ottavi. Ora, per un posto in semifinale, se la vedrà con un altro giovane, Rafael Jodar. Prima di questa sfida, però, Sascha è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ubaldo Scanagatta: Come ci si sente a essere per la prima volta il favorito numero uno in un torneo del Grande Slam? Non dirmi che non ci hai pensato, e che questo non ti mette affatto sotto pressione.

Alexander Zverev: “Perché non mi dai semplicemente la risposta, allora (sorride, ndr)? Darò la stessa risposta che ho dato due giorni fa. Mi concentrerò solo sulle partite che mi aspettano. È l’unica cosa che posso controllare. Mi sono concentrato su De Jong, ho giocato una buona partita. Ho vinto. Ora mi concentrerò su Jodar e spero di giocare una buona partita. È l’unica cosa che mi interessa”.

D: Hai modificato alcune delle tue abitudini? Ad esempio, riducendo la presenza sui social media, concedendo meno interviste, o facendo qualcosa che ti isoli dall’atmosfera che si respira nella conferenza stampa di oggi?

Alexander Zverev: “Il mio telefono è spento, ma è così da circa sette anni durante i tornei del Grande Slam. Non ho account sui social media”.

D: Ti ricordi com’era quando eri più o meno nella posizione di Jodar? Come ti sentivi all’epoca?

Alexander Zverev: “È un periodo divertente per qualsiasi giocatore quando si sta muovendo i primi passi, perché non c’è pressione. Si gioca in libertà, si vivono tutte queste grandi esperienze per la prima volta. È davvero divertente trovarsi in quella situazione. Ma penso che sia divertente anche trovarsi nella posizione in cui mi trovo io, dove sono a questo livello da dieci anni, gioco le mie partite e so come gestire certe situazioni. Lui comunque era fuori dalla top 100 all’inizio della stagione sulla terra battuta. Ora è quasi nella top 20 dopo questa settimana. Merita davvero un grande riconoscimento, sta giocando un tennis fantastico. Non vedo l’ora di giocare il nostro primo incontro, che spero sarà molto divertente”.

D: Da ragazzo qual era la percentuale delle tue partite giocate su terra battuta, su cemento e su moquette al coperto? La terra battuta era la tua superficie preferita?

Alexander Zverev: “In Germania si giocava su moquette al coperto e terra battuta. Per quanto riguarda i campi in cemento, non ci ho giocato prima dei 12 anni, probabilmente. Quindi, per lo più si trattava di moquette e terra battuta. Durante tutta la stagione estiva, in Germania, con il tempo non si sa mai. Quindi cerchiamo di giocare sulla terra battuta il più possibile. Allo stesso tempo, penso che la superficie principale per noi, da piccoli, fosse la moquette indoor, che non è un terreno facile su cui giocare”.