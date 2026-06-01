Serena Williams torna in campo. A 44 anni parteciperà al torneo di doppio del Queen’s

Lo scorso anno si è speculato a lungo circa un imminente ritorno di Serena Williams al tennis professionistico. Quelle voci vennero poi smentite, smorzate, ma è sempre rimasto un alone di mistero sul futuro della 23 volte campionessa Slam. Oggi, dopo tanto chiacchiericcio, è arrivata finalmente l’ufficialità: a 44 anni Serena Williams torna in campo.

THE QUEEN RETURNS 👑



Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships!@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy — HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026

La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’Hsbc Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, l’appuntamento annuale che precede Wimbledon. La sua ultima partita ufficiale risale al 2022, una sconfitta a Flushing Meadows contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Il Queen’s prenderà il via a Londra l’8 giugno, ma ancora non è stato reso noto chi sarà la sua compagna di doppio.

Per l’occasione la campionessa statunitense ha realizzato un video, in collaborazione con Nike, dove annuncia il suo ritorno. Senza tanti fronzoli, solo lei mentre si allena, e, in sottofondo, il suo telefono impazzito, sommerso di notifiche che la distraggono. “Le belle notizie viaggiano in fretta”

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

In un comunicato diffuso nella giornata di oggi, l’organizzazione del Queen’s Club Championships ha ufficializzato il suo ritorno.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Williams ha trascorso 319 settimane come numero 1 del ranking WTA. Ha conquistato 73 titoli in singolare, inclusi 23 titoli del Grande Slam vinti nell’arco di 18 stagioni, un record nell’Era Open. Con un totale di 39 titoli major e numerose medaglie olimpiche, rimane l’unica giocatrice ad aver realizzato il “Career Golden Slam” sia in singolare sia in doppio ed è l’atleta donna con i maggiori guadagni in premi in denaro nella storia dello sport.

“Serena è una delle più grandi atlete di tutti i tempi, con un’eredità che va ben oltre il campo da tennis”, ha dichiarato Valerie Camillo, presidente della WTA. “Il suo ritorno è l’espressione della sua passione per la competizione e non vedo l’ora di vederla affrontare una nuova generazione di giocatrici di vertice. Serena non è soltanto una grande campionessa: è un’imprenditrice di successo, una voce influente sulle questioni che contano e una delle donne più iconiche del mondo. Siamo entusiasti di accoglierla nuovamente nel WTA Tour in questo momento così emozionante per il tennis femminile.”