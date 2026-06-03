Roland Garros, Chwalinska: “Non sento questo momento come enorme per me”

Domanda: Cosa pensi di aver fatto bene e cosa ti ha dato il margine decisivo?

Maja Chwalinska: Penso sia stata una partita molto impegnativa. Le condizioni erano molto dure, c’era molto vento oggi, quindi dovevamo essere concentrate e avere un’attenzione extra in questo tipo di condizioni. Sento che quello che ho fatto bene è stato mantenere la calma quando eravamo sul 5-1 o una situazione simile. Lei ha iniziato a giocare in modo molto più aggressivo ed è arrivata al 5 pari. Sono molto orgogliosa di essere rimasta composta e di essere riuscita a vincere quel set, mentre il secondo set è stato solo una battaglia. Sono molto felice oggi.

Domanda: Sei l’unica donna ad essere passata come qualificata. Cosa ricordi della corsa agli US Open di [Emma Raducanu] 5 anni fa e quale ispirazione pensi di dare alle persone che devono passare attraverso le qualificazioni?

Maja Chwalinska: È stata una corsa incredibile, anche lei era così giovane, credo avesse 18 anni. Penso non abbia perso un set, è stato semplicemente incredibile. Riguardo all’ispirazione per le altre persone nelle qualificazioni, credo che il livello sia molto vicino e le qualificazioni non siano molto peggio del tabellone principale. Le giocatrici delle qualificazioni sono altrettanto brave, sono grandi avversarie e dobbiamo solo combattere e credere che forse un giorno scoccherà anche per noi. Questo è quello che vorrei trarre da questa esperienza.

Domanda: In campo hai detto che non riuscivi a crederci. Riesci a metabolizzare di essere arrivata fin qui ora, a circa un’ora di distanza?

Maja Chwalinska: Non proprio. Non so per quale motivo non lo sto metabolizzando, mi sto concentrando su ogni singolo match e, sinceramente, non sento che sia un momento enorme per me in questo momento. Ma sicuramente dopo la fine del torneo avrò tempo per esserne grata e metabolizzarlo. Per ora sono solo molto felice, ma so che devo concentrarmi sul lavoro.

Domanda: Congratulazioni. Penso che uno dei colpi più efficaci oggi sia stato il tuo rovescio in back, per via dell’effetto sulla terra battuta. Come pensi che quel colpo si sia evoluto nella tua carriera e perché ha funzionato così bene contro la tua avversaria?

Maja Chwalinska: Intendi il mio slice e dropshot?

Domanda: Sì, il back.

Maja Chwalinska: È semplicemente il mio gioco. Cerco di cambiare molto il ritmo. Sento che è abbastanza difficile giocare contro questo stile perché non hai ritmo, e devi essere molto concentrata perché ogni palla può essere diversa. Sono consapevole che può essere molto fastidioso per le altre giocatrici e cerco di usarlo il più possibile.

Domanda: Le persone hanno parlato del periodo in cui ti sei allontanata dallo sport per la tua salute mentale. Che lavoro mentale stai facendo ora, visto che sei in una situazione definibile come opprimente ma non sembri affatto oppressa?

Maja Chwalinska: Per essere sincera non sto affatto sui social media. Sento che sarebbe troppo per me in questo momento, quindi pubblico qualcosa e poi chiudo. A parte questo, ho persone fantastiche intorno a me da molti anni, posso fidarmi di loro, dire loro qualsiasi cosa io provi ed essere onesta. Sento che questo sia fondamentale in questa situazione.

Domanda: Quanto è stato difficile il tempo passato lontano dallo sport, visto il contrasto enorme con tutto ciò che stai vivendo ora?

Maja Chwalinska: La pausa non è stata molto dura, i momenti difficili sono stati prima della pausa, direi. Facevo molta fatica. All’inizio spingevo, pensavo di dover restare forte, tosta e continuare ad allenarmi, ma poi non sono più riuscita ad alzarmi dal letto, ero come senza vita a dire il vero. Sapevo di aver bisogno di una pausa, altrimenti non sarei stata in grado di vivere, credo. Avevo bisogno di prendermi una pausa e onestamente non sapevo se sarei tornata o meno. Dopo dei mesi ho deciso di tornare, dovevo chiarire alcune cose nella mia testa. E sono tornata, sono felice di averlo fatto.

Domanda: Di cosa sei più orgogliosa in questa corsa e riguardo ai social media, ti allontani ad un certo punto o scegli proprio di non usarli?

Maja Chwalinska: Pubblico qualcosa e scelgo di uscire perché voglio davvero concentrarmi sul mio gioco. Voglio lasciare il Roland Garros quest’anno senza alcun rimpianto, voglio solo dare il massimo e so che i social media possono essere un po’ opprimenti in queste situazioni. Cerco di darmi le migliori possibilità per giocare il miglior tennis possibile. Riguardo alla prima domanda, è un torneo lungo, sono qui da quasi tre settimane ormai e ogni giorno è diverso. Ogni partita e le condizioni sono diverse, quindi ho dovuto adattarmi molto. Sono felice di esserci riuscita, penso sia qualcosa di cui posso essere fiera.

Domanda: Se ci fossimo incontrati tre settimane fa per le qualificazioni, cosa mi avresti detto sinceramente riguardo alla tua carriera e ai tuoi obiettivi?

Maja Chwalinska: Il mio obiettivo principale era entrare nella top 100 quest’anno. Venendo qui, il mio obiettivo era qualificarmi. Sentivo che stavo facendo un buon lavoro, che stavo facendo le cose giuste e avevo solo bisogno di essere paziente perché scattasse. Onestamente non mi aspettavo che accadesse in questo modo, ma non mi lamento.

Domanda: Ricevi qualche consiglio da Iga [Swiatek], visto che avete la stessa età e giocate insieme da molti anni?

Maja Chwalinska: Non proprio, solo congratulazioni e cose del genere.

Domanda: Hai giocato otto partite di fila e il periodo di recupero è davvero breve in vista della semifinale di domani, come ti senti fisicamente?

Maja Chwalinska: Ovviamente sono un po’ stanca, ma è normale. È un Grande Slam, quindi l’adrenalina è molto alta. Magari mi sento malissimo, ma poi vado in campo ed è una storia diversa. Quindi non importa come mi sento, è okay.