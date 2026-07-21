US Open, entry list maschile: otto italiani al via. Tre ingressi con il protected ranking

È stata pubblicata l’entry list del singolare maschile dello US Open 2026 (30 agosto-13 settembre). Non emergono particolari sorprese nella lista degli ammessi direttamente al tabellone principale, guidata dal numero uno del mondo Jannik Sinner davanti ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.

Saranno otto gli italiani presenti nel main draw: oltre a Sinner, figurano Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Una rappresentanza particolarmente numerosa, con quattro azzurri compresi tra i primi 21 giocatori della lista.

Sono invece tre i tennisti ammessi grazie al protected ranking: il cinese Juncheng Shang, l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’austriaco Filip Misolic. Quest’ultimo occupa l’ultima posizione utile per l’ingresso diretto nel tabellone principale, mentre Aleksandar Vukic è al momento il primo degli alternates.

L’Entry List completa