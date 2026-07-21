US Open

US Open, entry list maschile: otto italiani al via. Tre ingressi con il protected ranking

Sinner guida la nutrita pattuglia azzurra, completata da Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Bellucci. Shang, Kokkinakis e Misolic usufruiscono della classifica protetta

Di Luca De Gaspari
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Novak Djokovic in action during a men's singles match at the 2025 US Open on Sunday, Aug. 31, 2025 in Flushing, NY. (Darren Carroll/USTA)

È stata pubblicata l’entry list del singolare maschile dello US Open 2026 (30 agosto-13 settembre). Non emergono particolari sorprese nella lista degli ammessi direttamente al tabellone principale, guidata dal numero uno del mondo Jannik Sinner davanti ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.

Saranno otto gli italiani presenti nel main draw: oltre a Sinner, figurano Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Una rappresentanza particolarmente numerosa, con quattro azzurri compresi tra i primi 21 giocatori della lista.

Sono invece tre i tennisti ammessi grazie al protected ranking: il cinese Juncheng Shang, l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’austriaco Filip Misolic. Quest’ultimo occupa l’ultima posizione utile per l’ingresso diretto nel tabellone principale, mentre Aleksandar Vukic è al momento il primo degli alternates.

L’Entry List completa

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Alexander Zverev - ATP Halle 2026 (@ X ATPTour)
Zverev prepara lo swing nordamericano alla Rafa Nadal Academy
ATP
WTA Amburgo: che delusioni per le padrone di casa, perdono quattro tedesche. Si salva Oliynykova
WTA
Stanislas Wawrinka - Wimbledon 2026 (x @Wimbledon)
ATP Estoril: Avanzano Carreno, Borges e Faria. L’ultimo saluto di Wawrinka
ATP
WTA 125 Palermo: forfait in extremis per Tyra Grant
Italiani