WTA Amburgo: che delusioni per le padrone di casa, perdono quattro tedesche. Si salva Oliynykova

Altra settimana e altri WTA 250 a cui assistere con un parterre tutt’altro che eccelso: il tennis si sposta sulla terra di Amburgo.

WTA Amburgo: i risultati di giornata

Il day 2 dell’Hamburg Open 2026 di Amburgo si apre con il successo di Panna Udvardy, testa di serie n. 3, in 6-4 6-2 contro la figlia d’arte Elena Pridankina (il padre Ivan Pridankin è l’ex coach di Daniil Medvedev). A ruota è arrivato il buon debutto dell’8^ forza del seeding Sinja Kraus, che ha rimontato in 3-6 6-3 6-2 la coetanea Darja Semenistaja, così come quello di Leyre Romero Gormaz, autrice di un perentorio 6-2 6-2 ai danni di Veronika Erjavec.

Chi esce sconfitta dalla giornata di martedì 21 luglio è indubbiamente la Germania. La padrona di casa, nella prima parte del programma, porta al secondo turno una sola rappresentante (per altro uscita dal derby). Trattasi di Noma Noha Akugue – finalista ad Amburgo nel 2023 quando perse per mano di Arantxa Rus – che ha battuto 6-3 2-6 6-2 la connazionale Valentina Steiner, alla seconda sconfitta su due in un main draw WTA. Escono subito le qualificate Mona Barthel (36enne con 4 titoli all’attivo caduta decisamente in disgrazia negli ultimi anni) per mano di Yulia Putintseva in 6-2 7-6⁵, e Jule Niemeier, sconfitta in 7-5 6-2 da Maria Lourdes Carlé.

Si salva invece Tamara Korpatsch. La quinta testa di serie sfrutta il ritiro di Victoria Jimenez Kasintseva mentre era in vantaggio 4-6 7-5 1-0, portando a due le tedesche agli ottavi.

Niente da fare neppure per la wild card Nastasja Schunk, che trascina al terzo Oliksandra Oliynykova ma deve arrendersi dopo 2 ore e 43 minuti. La testa di serie numero 1 supera il passaggio a vuoto del secondo set e anche la rimonta subita nel parziale decisivo. 6-2 3-6 7-5 il risultato finale. Ora per l’ucraina c’è Leyre Romero Gormaz.

In grande luce invece l’Armenia, che deve le proprie fortune alla naturalizzazione di due tenniste rappresentanti la Russia fino a qualche tempo fa. Alina Charaeva, che ha cambiato bandiera lo scorso 5 luglio nel silenzio generale, ha rimontato in 3-6 7-5 6-1 Sara Sorribes Tormo. Quest’ultima merita una menzione d’onore per il ritorno nel circuito WTA con il ranking protetto dopo il periodo di pausa dal tennis. Bene anche Elina Avanesyan, il cui passaggio al nuovo Paese è decisamente più datato. La ex 36 WTA non ha avuto grandi problemi a imporsi in 6-2 6-1 sulla campionessa del 2023 Arantxa Rus.