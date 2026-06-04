Roland Garros, pronostici: Zverev sempre più favorito, Cobolli insegue. Kostyuk davanti a tutte

L’uscita di Matteo Berrettini dal Roland Garros 2026 sembra aver indirizzato definitivamente i pronostici verso Alexander Zverev. Il tedesco sfiderà domani Jakub Mensik per ottenere la sua quarta finale Slam, seconda al Roland Garros, la prima in cui partirebbe avanti nei pronostici. Con un italiano, che sia Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi. Tutti giocatori alla prima presenza così avanti in un Major, molto meno esperti, per quanto potrebbero trovare il tennis per contrastarlo, rispetto ad Alexander Zverev. La cui vittoria del Roland Garros appare quasi scontata leggendo i pronostici: è a 1,50 su Netwin e Betsson, 1,55 su Starvegas. Decisamente avanti a tutti.

I pronostici fanno sognare Cobolli al Roland Garros

Flavio, per forza di cose, è il secondo favorito. N.10 del seeding, virtualmente in top 10, tolto Zverev è il migliore dei giocatori rimasti. Certo, è alla prima semifinale Slam, ma ha mostrato di saper gestire benissimo la pressione. E di avere soprattutto i mezzi e il tennis per guardare i grandi da vicino. I pronostici per la vittoria del Roland Garros lo vedono lontano da Zverev, ma non anni luce: 4,30 su Netwin e Betsson, 4,35 su Starvegas. Arnaldi sarebbe l’alternativa da sogno.

Matteo è arrivato così in alto anche a causa del ritiro di Berrettini, evenienza che non si augurava, ma giocando tanto e soprattutto bene. Per i pronostici è il quarto candidato (su quattro) a poter vincere il Roland Garros: 12 su Netwin, Betsson e Starvegas. Una completa unità di intenti verso il giocatore azzurro, la cui partita con Cobolli, e non solo perché è un derby, promette grandi scintille. Lo spettacolo è assicurato.

Roland Garros: i pronostici al femminile

Infine, i pronostici per il singolare femminile del Roland Garros. Le semifinali si disputeranno oggi: Kostyuk-Andreeva e Shnaider-Chwalinska. La polacca, n.114 al mondo e qualificata, è l’unica più distante dalle altre tre. Che sono molto vicine, con la netta impressione che la prima semifinale potrebbe eleggere la vincitrice del torneo. I pronostici, in questo Roland Garros, li comanda Kostyuk: 2,30 su Starvegas, Netwin e Betsson. Di un soffio, va detto, rispetto a Mirra Andreeva: 3,00 per tutti i bookmakers indicati sopra. La sua compagna di doppio Diana Shnaider è un pelino più lontana, ma (sulla carta) ha una semifinale più agevole: 4,00 su Starvegas, Netwin e Betsson. Ma per come sta giocando, per la carica emotiva e la qualità del suo tennis, la bilancia pende nettamente verso Kostyuk.