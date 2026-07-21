ATP Kitzbuhel: subito fuori Collignon e J.M. Cerundolo. Avanzano Struff e Baez

Prosegue il Generali Open di Kitzbuhel con la seconda giornata consacrata ai primi turni. E l’ATP 250 tedesco regala subito sorprese, con ben due teste di serie cadute all’esordio.

ATP Kitzbuhel: due teste di serie salutano al primo turno

Juan Manuel Cerundolo ha ceduto di schianto nel derby argentino con Marco Trungelliti. L’ottava forza del seeding si arrende al numero 95 del mondo per 6-2 6-1 in un match in cui il mancino di Buenos Aires ha faticato alla battuta praticamente a ogni turno, con un misero 42% di prime in campo. Eppure il giocatore con sette doppi falli è il suo avversario…

Ora Trungelliti sfiderà Yannick Hanfmann.

Niente da fare neppure per Raphael Collignon, settima testa di serie, superato con il punteggio di 6-3 6-2 da Daniel Altmaier. Il belga non ha recuperato dalle fatiche profuse per approdare in finale a Gstaad, dove ha ceduto il passo in tre set a Stefanos Tsitsipas. Sarà allora il numero 61 ATP ad affrontare Alex Molcan, vittorioso con un doppio 6-4 su Sebastian Ofner. Lo slovacco, di contro, dà continuità al buon torneo disputato a Umago, dove si è fermato a un passo dall’ultimo atto, rimontato da Damir Dzumhur.

Gli altri risultati di giornata

Tra gli altri risultati di giornata a Kitzbuhel spicca la sconfitta di Daniel Vallejo contro il qualificato Kilian Feldbausch, numero 284 del ranking. Il paraguaiano arrivava dalla prima semifinale ATP della carriera – al Nordea Open di Bastad ha costretto al terzo set Luciano Darderi – ed ha ritoccato il best ranking fino alla 63esima posizione, dopo aver fatto irruzione in top 100 per la prima volta a marzo. Tuttavia, è stato il classe 2005 svizzero a imporsi per 7-6(2) 6-1, cogliendo la prima vittoria sul circuito maggiore al secondo tabellone principale – l’esodio è arrivato la scorsa settimana a Gstaad dove aveva ben figurato con Miomir Kecmanovic -, ora Ignacio Buse.

Ha sofferto, ma è riuscito a trovare il bandolo della matassa Jan-Lennard Struff, che ha battuto in rimonta Alexander Shevchenko per 3-6 7-6(5) 6-4 regalando la seconda gioia del giorno al pubblico di casa. Adesso il tedesco, sesta testa di serie, incrocerà la racchetta con Mariano Navone.

Infine, nella sfida tra due ex campioni di Kitzbuhel, Sebastian Baez ha eliminato con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 Miomir Kecmanovic e si è preso gli ottavi, dove battezzerà l’esordio nella competizione di Arthur Rinderknech, terzo favorito in gara.

Vittoria anche per Quentin Halys, che ha fermato il qualificato Laslo Djere per 7-6(4) 6-4 e si guadagna la sfida a Valentin Vacherot, testa di serie numero 2.