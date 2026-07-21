Shapovalov rivela: “Al Queen’s mi sono fratturato una costola, a Wimbledon l’infortunio alla spalla”

Denis Shapovalov, per gran parte dell’ancor giovane carriera, ha dovuto convivere con i problemi fisici che – uniti agli alti e bassi sul piano del livello di tennis espresso – hanno contribuito a frenarne la crescita. Lo swing sull’erba non ha fatto eccezione e a rivelarlo è stato lui stesso tramite un post sul proprio profilo ‘Instagram’. Contro Jack Pinnington Jones, all’esordio al Queen’s 2026 (anche conosciuto come HSBC Championships), ha rimediato una frattura alla costola, che ne ha compromesso il prosieguo del torneo al punto da arrendersi al secondo turno con Alex de Minaur. Non solo, perché poi ha giocato Wimbledon 2026 con quel problema e – come se non bastasse – è arrivato un infortunio alla spalla che lo ha costretto a ritirarsi al debutto contro Pablo Carreno Busta sotto 2-0. Ecco, dunque, le sue parole.

Shapovalov: “Ho giocato a Wimbledon con la costola rotta”

“Un paio di settimane fa, nella mia prima partita al Queen’s, mi sono fratturato una costola. Ho fatto del mio meglio per cercare di giocare a Wimbledon, dove purtroppo ho subito un ulteriore infortunio alla spalla durante il match. Insieme alla mia squadra abbiamo lavorato per prepararci in tempo per Los Cabos. Sono molto felice di essere tornato in campo e ora mi preparo per tornare in Messico la prossima settimana! Un grande grazie all’IMG Academy per avermi ospitato in questo periodo”.