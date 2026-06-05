Roland Garros, Chwalinska: “È cambiato il palcoscenico, ma sto sempre solo giocando a tennis”

Maja, congratulazioni per la tua prima finale in uno Slam. Per arrivarci hai dovuto giocare una partita davvero dura oggi e l’hai fatta in modo splendido. Puoi parlare della tua prestazione oggi in questo match e di come sei riuscita ad arrivare fino in fondo?

MAJA CHWALINSKA: Grazie. È stata una partita molto impegnativa, sia mentalmente che fisicamente. Il primo set è stato una grande battaglia, abbiamo dato tutto. Sono molto orgogliosa del mio sforzo e sono super felice per la vittoria.

Congratulazioni, Maja. Che effetto ti ha fatto sentire tutto il supporto del pubblico oggi e quanto ha significato per te?

MAJA CHWALINSKA: Sono rimasta sorpresa, è stato un grande momento per me. Apprezzo davvero tanto questo sostegno e ne sono grata. Sento che il pubblico mi ha aiutato molto e mi ha dato tanta energia oggi.

Congratulazioni, Maja. Ho visto una foto e ho notato un tatuaggio sulla tua mano sinistra, credo ci sia scritto “free”. Ci puoi dire qualcosa su quel tatuaggio, cosa significa e perché l’hai fatto?

MAJA CHWALINSKA: Preferisco tenere il significato per me. Potete creare le vostre storie.

Puoi dirci almeno quando l’hai fatto?

MAJA CHWALINSKA: Ho qualche tatuaggio, tutti molto piccoli, quindi non sono molto visibili. Questo credo di averlo fatto circa tre anni fa.

Dopo il match precedente avevi detto che non riuscivi ancora a realizzare cosa stesse succedendo, che forse era una specie di tecnica per bloccare tutto fino alla fine del torneo. È cambiato qualcosa oggi o è ancora così? Come ti senti adesso?

MAJA CHWALINSKA: Sento ancora di essere in una bolla, non so bene cosa stia succedendo, sono solo molto felice di essere qui. Cerco di concentrarmi su ogni singola partita e dare tutto. Dopo il torneo ci sarà tempo per elaborare tutto e fare un bel respiro dentro e fuori.

Hai iniziato questo torneo con una grande vittoria su Zheng Qinwen, che è una grande giocatrice, e hai continuato a battere buone giocatrici lungo il percorso. Quanto sono cresciute la tua fiducia e la tua convinzione nel tuo gioco rispetto a due settimane fa? E chiaramente non hai ancora trovato il limite del tuo potenziale.

MAJA CHWALINSKA: La fiducia è sicuramente cresciuta. Prima non avevo avuto molte esperienze e opportunità per giocare contro giocatrici così forti e così in alto in classifica. È la prima volta che ho questa chance e sono felice di sfruttarla. Ora so che la mia classifica mi permetterà di giocare più spesso i tornei di livello più alto. Vedremo come andrà avanti, ma per ora cerco solo di concentrarmi su un’altra partita.

Sul campo hai detto di essere molto stanca dopo la vittoria. Immagino sia stato molto pesante emotivamente e fisicamente. Come ti ricaricherai domani per essere pronta per la finale di sabato?

MAJA CHWALINSKA: Mi ripeto, ma dormirò, berrò il mio tè e guarderò qualcosa di bello, magari un po’ di tennis, perché sono un po’ una “fissata” di tennis. E basta.

Hai giocato nove partite qui in circa tre settimane. Puoi raccontarci se hai superstizioni, se mangi sempre negli stessi ristoranti, lo stesso cibo, ascolti la stessa musica? Cosa stai facendo?

MAJA CHWALINSKA: Non sono una persona molto superstiziosa, ma i miei allenatori lo sono. Loro mangiano pizza tutti i giorni, ogni giorno, e siamo qui da tre settimane. Prenderemo un sacco di peso, sarà terribile, ma non posso dirgli di no, magari porta bene, non lo so.

Se torni con la mente al match point, al dritto vincente lungo linea e a quando ti sei lasciata cadere in campo, riesci a spiegare cosa hai provato in quel momento, quali emozioni avevi, cosa ti passava per la testa? E il fatto che ora sarai intorno alla top 20, rispetto a come avevi iniziato il torneo?

MAJA CHWALINSKA: Onestamente non so cosa mi passasse per la testa, ero sotto shock. Ho provato gioia, sorpresa, tante emozioni tutte insieme, mi sono sentita molto sopraffatta.

Hai detto di essere una “tennis freak”. Cosa ami così tanto del tennis, chi erano i tuoi idoli da piccola e chi ti piace guardare adesso? Raccontaci un po’ la tua “fissazione” per il tennis.

MAJA CHWALINSKA: Ero la fan numero uno di Roger Federer. Quando ho iniziato a giocare a tennis era tutto su Roger, poi su Rafa e poi su Novak. Adesso prego che Novak continui a giocare così posso vederlo ancora. Sono molto grata di essere cresciuta in questa era. A volte riguardo i vecchi match, li guardo giocare e mi sembra poesia. Oggi guardo più spesso le mie amiche, ma se c’è una bella partita mi piace guardare, per esempio adoro Carlos e Jannik. Prima però era tutto incentrato sui Big Three.

In quello che stai vivendo adesso, cosa ti sembra più surreale e cosa ti sembra “normale”, perché sembri molto “normale” quando giochi e quando parli con noi.

MAJA CHWALINSKA: Grazie. Direi che per me non cambia nulla: sto giocando a tennis. È cambiato solo il palcoscenico, ma per il resto gioco e mi alleno come sempre. Voglio vincere qualsiasi partita stia giocando, tutto qui.

Allora cosa è così difficile da elaborare?

MAJA CHWALINSKA: Credo sia il “salto”. Non fingiamo che qualcuno se lo aspettasse: ero fuori dalla top 100 e ora sono in finale in uno Slam. È una cosa molto grande, per questo è difficile da elaborare.

Hai detto che sei in una bolla e non sei consapevole del rumore attorno a te, ma stai attirando sempre più sponsor. Com’è da un punto di vista logistico? Ti occupi di queste conversazioni? Come ti fa sentire essere così richiesta e sponsorizzata?

MAJA CHWALINSKA: Per ora sto solo giocando. Sono molto grata alla compagnia Oshee che mi ha aiutato a coprire le spese dell’hotel in queste tre settimane. A parte questo, adesso mi concentro sul tennis e il resto arriverà dopo il torneo.

Ho una domanda per il raffreddore: quanto ha influito su come ti senti in campo, perché si dice che hai avuto un po’ di naso che cola? E seconda domanda: come si fa a ottenere che quasi tutto lo stadio, a prescindere che siano polacchi, francesi o altro, faccia il tifo proprio per te?

MAJA CHWALINSKA: Per quanto riguarda il raffreddore, ho iniziato a sentirmi peggio dopo il quarto turno. Oggi mi sento meglio di ieri, quindi penso di essere sulla via della guarigione. Per quanto riguarda il pubblico, non ne ho idea, ma posso dire che sono enormemente grata e spero che vengano anche sabato.

Maja, questo è stato il tuo nono match e per la prima volta non avevi un giorno libero prima, hai dovuto giocare giorno dopo giorno. Quanto è stato difficile recuperare e hai cambiato qualcosa sapendo che non avevi quel giorno in più?

MAJA CHWALINSKA: Sono contenta di aver potuto dormire a lungo oggi. Questa è stata in realtà l’unica vera differenza, perché di solito gioco i primi incontri e quindi mi svegliavo molto presto. Oggi invece ho avuto il tempo per una mattina lenta, cosa che mi piace molto e apprezzo, quindi questa è stata in sostanza l’unica novità.

Ciao Maja, grandissime congratulazioni. Volevo precisare una cosa: negli ultimi giorni ci siamo chiesti che effetto avrebbe avuto su di te giocare con il tetto chiuso. Se potessi dirci se ti dà fastidio, se ha un impatto importante sul tuo gioco, se lo senti oppure no.

MAJA CHWALINSKA: Sinceramente penso che oggi mi abbia quasi aiutato. Prima tirava un vento fortissimo, quindi per lo spettacolo è stato meglio che il tetto fosse chiuso. L’unica cosa è che all’inizio ho avuto problemi con il servizio, dovevo abituarmi al fatto che il tetto fosse lì. A volte anche le luci mi davano un po’ fastidio, mi accecavano. A parte questo, tutto bene.