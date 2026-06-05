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Roland Garros LIVE, semifinali: si comincia, Zverev e Mensik in campo

La diretta scritta della prima semifinale maschile tra Sascha Zverev e Jakub Mensik. Chi vince va in finale contro un azzurro: Cobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera non prima delle 19

Di Redazione
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Alexander Zverev e Jakub Mensik – Roland Garros 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES / @usopen)

Amiche e amici di Ubitennis, benvenut* alla diretta scritta della prima semifinale maschile. Il numero 2 del seeding e 3 del mondo Sascha Zverev cerca la sua quarta finale Slam contro il classe 2005 Jakub Mensik. Battendo Zverev, il ceco diventerebbe il più giovane finalista al Roland Garros dal ventenne Nadal nel 2006.

A few seconds ago05/06/2026 14:36

Zverev vs Mensik, warm up

Tutto pronto per la prima semifinale. Jakub ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

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