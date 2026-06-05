Roland Garros LIVE, semifinali: si comincia, Zverev e Mensik in campo

Amiche e amici di Ubitennis, benvenut* alla diretta scritta della prima semifinale maschile. Il numero 2 del seeding e 3 del mondo Sascha Zverev cerca la sua quarta finale Slam contro il classe 2005 Jakub Mensik. Battendo Zverev, il ceco diventerebbe il più giovane finalista al Roland Garros dal ventenne Nadal nel 2006.
Zverev vs Mensik, warm up
Tutto pronto per la prima semifinale. Jakub ha vinto il sorteggio e scelto di servire.
Leggi anche:
L’editoriale del direttore: Roland Garros – Sognare un italiano diverso da Sinner che vinca questo torneo sembra incredibile. Ma forse non lo è
Roland Garros, semifinali: la preview di Zverev vs Mensik
Roland Garros, la preview Cobolli-Arnaldi: i due amici si contendono un sogno chiamato finale