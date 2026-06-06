WTA/ATP qualificazioni: a Stoccarda Sonego rinuncia, la pioggia sconvolge il programma del Queen’s femminile

Sabato 6 giugno si svolge la prima giornata dei tabelloni di qualificazione degli eventi ATP e WTA che aprono la stagione sull’erba: da domenica sera avremo così allineati alla partenza i main draw del torneo combined di ‘s-Hertogenbosch, del singolare femminile di Londra-Queen’s (quello maschile si svolge la settimana seguente) e del torneo maschile di Stoccarda.

In Olanda è dunque tempo di Libema Open: nel singolare femminile, dove non figurano atlete azzurre, le prime due teste di serie Ella Seidel e Hanne Vandewinkel passano il primo impegno rispettivamente con l’americana Claire Liu e la veterana tedesca Mona Barthel, entrambe in due set: 7-6(5) 6-3 e 6-3 6-3.

Anche Katye Volynets, terza forza della gerarchia delle giocatrici impegnate, si iscrive al turno finale eliminando Hibino Nao con un doppio 6-2 e Greet Minnen fa ancora meglio prevalendo su Viktoriya Tomova con un doppio 6-1. Completano la serie dei risultati i successi della cinese Zhu ai danni della statunitense Lee (6-4 4-6 6-1) e di Koevermans, che la spunta nel derby locale con Vrancken (6-2 6-0). La pioggia disturba il completamento delle sfide Yuan–Montgomery e Du Pree–Garland.

Sul versante maschile del torneo, Il numero uno Bonzi viene frenato dalla pioggia in vantaggio su Polmans per 6-2 2-2: il suo avversario nel turno decisivo è Bernard Tomic, che si libera dell’olandese Deckers per 6-2 6-3. L’australiano McCabe sorprende il secondo favorito Wong, di Hong-Kong, con lo score di 3-6 6-4 6-3, e incontra domenica l’olandese Jong, vincitore di Mochizuki per 4-6 6-3 6-4.

Martin Damm salta l’ostacolo Houkes con il brivido, 4-6 6-3 7-6(4) e affronta Ficovich, che passa sull’ennesimo olandese, Loof, per 7-6(3) 4-6 6-2. I colori locali li difende Visker, che supera McDonald 7-6(7) 7-5 e prenota Ymer, vincitore dell’orange Visser con un doppio 6-4.

ATP Stoccarda, Sonego rinuncia

Al Boss Open di Stoccarda il tennista più quotato dei qualifiers è Lorenzo Sonego, tra l’altro unico italiano in campo nella giornata odierna nei vari tabelloni minori, ma il torinese comunica il proprio forfait poco prima del suo match con il turco Alkaya. Il secondo favorito, il giapponese Sho Shimabukuro, invece impiega un’ora e un quarto per avere ragione del greco Stefanos Sakellaridis, 7-5 6-4 il punteggio. Michalis Sakellaridis prende il posto di Sonego ma rimedia un doppio 6-1 dall’atleta turco sopracitato.

L’atleta nipponico si misurerà nella partita decisiva con l’austriaco Jurij Rodionov, che supera lo svizzero Castelnuovo per 6-1 6-4, mentre l’estroso georgiano Nicoloz Basilashvili perde dal mancino svizzero Marc Huesler, che nel 2026 ha al suo attivo solo una partita in un main draw, a Monaco: 6-1 7-5 per l’elvetico, atteso ora dal belga Onclin, che si impone sul brasiliano Luz con lo score di 6-1 6-3.

Non mancano l’ingresso al turno decisivo nemmeno il canadese Galarneau, che elimina il taiwanese Hsu in rimonta, 4-6 6-4 6-4, e il francese Herbert, che batte l’estone Glinka 7-6(3) 6-4; ultimo a passare il primo turno è Roman Safiullin, a spese di Bar Biryukov dopo un complicato 6-7(8) 7-6(1) 6-3.

Per quanto riguarda gli HSBC Championships in svolgimento nel Club della Regina a Londra, dei dodici incontri previsti sabato solo quattro risultano iniziati, e per pochi game. La pioggia persistente ha praticamente bloccato l’intero pomeriggio di gare.