WTA Queen’s, il tabellone: Rybakina e Anisimova le prime favorite, nessuna italiana presente

Da lunedì 8 riparte la stagione sull’erba e il circuito femminile torna a Londra per la disputa degli HSBC Championships, la versione WTA del glorioso torneo del Queen’s, che, dopo un’assenza durata 52 anni dopo l’edizione 1973 vinta dalla sovietica Olga Morozova, ha riacceso i riflettori durante la stagione 2025 con la vittoria finale di Tatjana Maria in due set ai danni di Amanda Anisimova.

Per l’edizione 2026 la testa di serie principale è Elena Rybakina, che parte dagli ottavi di finale e aspetta la vincitrice del match tra Maria Sakkari e una qualificata; l’avversaria sulla carta della campionessa dell’Australian Open nei quarti di finale è Leylah Fernandez, che al primo turno deve però vedersela con l’atleta di casa Katie Boulter.

Proseguendo dall’alto verso il basso ecco la favorita numero tre, la canadese Victoria M’Boko, anch’essa titolare di un bye iniziale che le consente di aspettare la vincente del match tra Karolina Pliskova e McCartney Kessler. La giovane nordamericana potrebbe, una volta approdata ai quarti, imbattersi nella numero 5 Marta Kostyuk, che gioca prima con la britannica Stojsavlijevic e successivamente, vincendo, con Marie Bouzkova oppure con una qualificata.

Il primo nome della parte bassa del draw è quello di Sorana Cirstea, tra le protagoniste della stagione rossa con la semifinale a Roma, i quarti a Parigi e l’ingresso nella top 20 per la prima volta in carriera: la numero sette del seeding sfida una delle vincitrici del tabellone cadetto e di seguito l’ottavo di finale di Emma Raducanu, sempre che l’inglese superi un’altra qualificata. Per chi entra nei quarti la nuova rivale dovrebbe essere Belinda Bencic, che porta il numero quattro del tabellone.

La zona della testa di serie numero due dovrebbe produrre il quarto di finale all american Jovic-Anisimova, ma la presenza nei dintorni di Alexandra Eala e di Laura Siegemund potrebbe sabotare l’incontro previsto dalle gerarchie del ranking. Occorre segnalare che il programma di sabato degli incontri di qualificazione è in netto ritardo a causa della pioggia.