Roland Garros, Zverev-Cobolli sarà visibile in chiaro (e LIVE su Ubitennis)

Appuntamento con la storia a Parigi. Per il secondo anno consecutivo un italiano si giocherà il titolo del Roland Garros: dopo la leggendaria finale tra Sinner e Alcaraz dello scorso anno, Flavio Cobolli affronta Alexander Zverev in un match dai mille significati. L’azzurro, superstite tra i maratoneti della parte alta del tabellone, disputerà la sua prima finale Slam avendo però giocato l’ultima partita 4 giorni fa, considerato lo sfortunato ritiro di Matteo Arnaldi prima di scendere in campo per la semifinale. Più lineare invece il percorso di Zverev, che ha lasciato un paio di set per strada (contro Halys e Mensik) ma non ha mai davvero dato la sensazione di essere in difficoltà nelle sue partite. Il tedesco, alla sua quarta finale Major, cerca finalmente il primo titolo.

Zverev-Cobolli, dove vederla in TV e a che ora

La finale del Roland Garros tra Zverev e Cobolli inizierà alle ore 15, con il prepartita “internazionale” (Courtside) a partire dalle 14.30. Il match sarà visibile su HBO Max e Discovery+ e sui canali Eurosport di DAZN, TimVision e Prime Video. La notizia però è che la partita sarà trasmessa anche in chiaro sul NOVE, il canale free di Discovery. Il commento della finale sarà affidato a Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi. Da non perdere infine anche l’appuntamento con il racconto LIVE sul nostro sito, dove poter commentare insieme l’andamento del match.