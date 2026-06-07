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Serena Wiliams in doppio al Queen’s pesca le specialiste Routliffe e Melichar-Martinez

Esordio difficile per la leggenda americana in coppia con Victoria Mboko

Di Danilo Gori
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Serena Williams e Victoria Mboko - Queen's 2026 (IG @vickymboko)
Serena Williams e Victoria Mboko - Queen's 2026 (IG @vickymboko)

Si avvicina il rientro all’agonismo di Serena Williams, previsto per il torneo di doppio agli HSBC Championships di Londra in scena al Queen’s Club da lunedì prossimo. La 23 volte campionessa in un singolare Slam si è iscritta alla disciplina e fa coppia con la giovane canadese Viktoria Mboko.

L’inedito duo è stato sorteggiato con un altro binomio senza precedenti collaborazioni, quello che però fa la differenza è l’esperienza maturata dalle avversarie della squadra nordamericana.

Una statunitense, Nicole Melichar-Martinez e una neozelandese, Erin Routliffe, con in passato passaporto canadese. Nicole Melichar, non classificata in singolare, ha vinto ben 19 titoli di doppio e può contare su una corona Slam, avendo vinto a Wimbledon nel 2018 il misto in coppia con l’austriaco Alexander Peya. I due erano testa di serie numero 11.

Erin Routliffe è stata addirittura numero uno della classifica di specialità e ha al suo attivo due trionfi major, entrambi raggiunti al fianco della sua compagna storica, la canadese Gabriela Dabrowski, entrambi a New York, nel 2023 e nel 2025.

Risale a due anni or sono la sua vittoria, sempre con Dabrowski, alle WTA Finals di specialità: 7-5 6-3 il risultato dell’atto conclusivo, a spese del duo ceco-statunitense formato da Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

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