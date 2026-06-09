ATP

Draper ancora ai box, salterà il Queen’s: “Spero di tornare a Eastbourne”

L'inglese preferisce posticipare il rientro: "La riabilitazione sta procedendo nella giusta direzione, ma mi concederò ancora una settimana e spero di tornare a Eastbourne"

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jack Draper - ATP Indian Wells 2026 (@X BNPParibasOpen)
Jack Draper - ATP Indian Wells 2026 (@X BNPParibasOpen)

Dopo aver saltato i primi due Slam dell’anno, ed esser scivolato fuori dalla top 100, Jack Draper ha appena annunciato che salterà anche la tappa londinese del Queen’s, nonché appuntamento casalingo. Sull’erba inglese, Jack aveva raggiunto le semifinali lo scorso anno, ma in quest’edizione rimarrà mero spettatore del torneo a causa delle sue condizioni fisiche ancora incerte.

Draper è rientrato a febbraio del 2026 dopo un lungo infortunio al braccio sinistro, ma ha alzato nuovamente bandiera bianca per via di un nuovo infortunio, questa volta al ginocchio. Nel match di primo turno dell’ATP di Barcellona, ha lasciato il campo nel bel mezzo del set decisivo, ritirandosi contro l’argentino Etcheverry. E così è ricominciato il calvario.

“La riabilitazione sta procedendo nella giusta direzione, ma mi concederò ancora una settimana e spero di tornare a Eastbourne”, ha dichiarato Jack, fermo ai box ormai da un paio di mesi, ma quasi pronto – secondo le sue parole – per rientrare in vista della stagione su erba. Se l’inglese dovesse farcela a partecipare nella tappa di Eastbourne, giungerebbe alle porte di Wimbledon con una sola partita (o più) disputata negli ultimi tre mesi.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Queen’s: infortunio per Mboko. Doppio con Serena a serio rischio. E con Wimbledon alle porte…
WTA
Rafael Nadal - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)
Rafa Nadal e il documentario Netflix: “Ero più un agonista che un vincente”
Interviste
Altro forfait per Fils: il francese alza bandiera bianca anche ad Halle
ATP
L’intervista a Zach Heinzerling, il regista della serie su Nadal RAFA: “Vi racconto l’uomo dietro al campione”
Interviste