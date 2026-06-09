Draper ancora ai box, salterà il Queen’s: “Spero di tornare a Eastbourne”

Dopo aver saltato i primi due Slam dell’anno, ed esser scivolato fuori dalla top 100, Jack Draper ha appena annunciato che salterà anche la tappa londinese del Queen’s, nonché appuntamento casalingo. Sull’erba inglese, Jack aveva raggiunto le semifinali lo scorso anno, ma in quest’edizione rimarrà mero spettatore del torneo a causa delle sue condizioni fisiche ancora incerte.

Draper è rientrato a febbraio del 2026 dopo un lungo infortunio al braccio sinistro, ma ha alzato nuovamente bandiera bianca per via di un nuovo infortunio, questa volta al ginocchio. Nel match di primo turno dell’ATP di Barcellona, ha lasciato il campo nel bel mezzo del set decisivo, ritirandosi contro l’argentino Etcheverry. E così è ricominciato il calvario.

“La riabilitazione sta procedendo nella giusta direzione, ma mi concederò ancora una settimana e spero di tornare a Eastbourne”, ha dichiarato Jack, fermo ai box ormai da un paio di mesi, ma quasi pronto – secondo le sue parole – per rientrare in vista della stagione su erba. Se l’inglese dovesse farcela a partecipare nella tappa di Eastbourne, giungerebbe alle porte di Wimbledon con una sola partita (o più) disputata negli ultimi tre mesi.