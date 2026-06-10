WTA

WTA Queen’s: infortunio per Mboko. Doppio con Serena a serio rischio. E con Wimbledon alle porte…

La diciannovenne canadese è scivolata sui prati londinesi, infortunandosi al ginocchio. Riuscirà a rientrare prima di Wimbledon?

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Victoria Mboko – WTA Doha 2026 (foto via Twitter @WTA)

Victoria Mboko è divenuta una delle atlete più invidiate al mondo dopo aver condiviso la metà campo con la leggendaria Serena Williams. Un esordio trionfale, sull’erba del Queen’s, dove il fantastico – e inedito – duo ha sconfitto la coppia numero 3 del seeding, E. Routliffe/ N. Melichar-Martinez. La giovanissima e talentuosa Mboko è tornata in campo nella giornata di mercoledì per disputare il suo primo match di singolare del torneo, contro l’ex numero uno del mondo Karolina Pliskova, ma l’incontro – suo malgrado – è terminato anzitempo.

La baby star canadese è scivolata malamente sul green londinese, infortunandosi al ginocchio sinistro. Scene alle quali nessuno vorrebbe assistere. Mboko, uscita quasi in lacrime, sarà probabilmente costretta a rinunciare all’avventura in doppio con Serena – non iscritta al singolare -, spezzando al potenziale sogno di vincere il torneo assieme ad una delle tenniste più forti della storia. E per quanto riguarda la sua situazione, il ginocchio è da monitorare – ne sapremo di più nelle prossime ore -, alla luce del fatto che mancano meno di 20 giorni all’inizio dello Slam più prestigioso dell’anno: Wimbledon. Sperando per Mboko non sia nulla di grave…

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Rafael Nadal - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)
Rafa Nadal e il documentario Netflix: “Ero più un agonista che un vincente”
Interviste
Altro forfait per Fils: il francese alza bandiera bianca anche ad Halle
ATP
L’intervista a Zach Heinzerling, il regista della serie su Nadal RAFA: “Vi racconto l’uomo dietro al campione”
Interviste
Mattia Bellucci - ATP Stoccarda 2026 (@X ATPTour)
ATP Stoccarda: Bellucci manca due match point nel secondo set, ma domina il terzo. È ai quarti
ATP