WTA Queen’s: infortunio per Mboko. Doppio con Serena a serio rischio. E con Wimbledon alle porte…

Victoria Mboko è divenuta una delle atlete più invidiate al mondo dopo aver condiviso la metà campo con la leggendaria Serena Williams. Un esordio trionfale, sull’erba del Queen’s, dove il fantastico – e inedito – duo ha sconfitto la coppia numero 3 del seeding, E. Routliffe/ N. Melichar-Martinez. La giovanissima e talentuosa Mboko è tornata in campo nella giornata di mercoledì per disputare il suo primo match di singolare del torneo, contro l’ex numero uno del mondo Karolina Pliskova, ma l’incontro – suo malgrado – è terminato anzitempo.
La baby star canadese è scivolata malamente sul green londinese, infortunandosi al ginocchio sinistro. Scene alle quali nessuno vorrebbe assistere. Mboko, uscita quasi in lacrime, sarà probabilmente costretta a rinunciare all’avventura in doppio con Serena – non iscritta al singolare -, spezzando al potenziale sogno di vincere il torneo assieme ad una delle tenniste più forti della storia. E per quanto riguarda la sua situazione, il ginocchio è da monitorare – ne sapremo di più nelle prossime ore -, alla luce del fatto che mancano meno di 20 giorni all’inizio dello Slam più prestigioso dell’anno: Wimbledon. Sperando per Mboko non sia nulla di grave…