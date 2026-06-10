WTA Queen’s: infortunio per Mboko. Doppio con Serena a serio rischio. E con Wimbledon alle porte…

Victoria Mboko è divenuta una delle atlete più invidiate al mondo dopo aver condiviso la metà campo con la leggendaria Serena Williams. Un esordio trionfale, sull’erba del Queen’s, dove il fantastico – e inedito – duo ha sconfitto la coppia numero 3 del seeding, E. Routliffe/ N. Melichar-Martinez. La giovanissima e talentuosa Mboko è tornata in campo nella giornata di mercoledì per disputare il suo primo match di singolare del torneo, contro l’ex numero uno del mondo Karolina Pliskova, ma l’incontro – suo malgrado – è terminato anzitempo.

Vicky Mboko retires from her match against Karolina Pliskova at Queen’s Club down 2-6, 3-4



She slipped on the grass and injured her knee it looks like



Awful to see this ahead of Wimbledon.



Her doubles with Serena Williams looks unlikely now…



Hoping she recovers quickly. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/f9JYdkIChM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 10, 2026

La baby star canadese è scivolata malamente sul green londinese, infortunandosi al ginocchio sinistro. Scene alle quali nessuno vorrebbe assistere. Mboko, uscita quasi in lacrime, sarà probabilmente costretta a rinunciare all’avventura in doppio con Serena – non iscritta al singolare -, spezzando al potenziale sogno di vincere il torneo assieme ad una delle tenniste più forti della storia. E per quanto riguarda la sua situazione, il ginocchio è da monitorare – ne sapremo di più nelle prossime ore -, alla luce del fatto che mancano meno di 20 giorni all’inizio dello Slam più prestigioso dell’anno: Wimbledon. Sperando per Mboko non sia nulla di grave…