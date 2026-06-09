WTA Queen’s: Serena Williams vince in doppio e ruba la scena al singolare

[WC] S. Williams/V. Mboko b. [3] E. Routliffe/ N. Melichar-Martinez 7-6(2) 6-2

Succede agli HSBC Championships: lo smash a rimbalzo di Erin Routliffe non è sufficientemente forte e angolato per raggiungere la platea del Campo Centrale senza prima incontrare la racchetta di Serena; la campionessa rientra in scena alla grande, così come rientra il suo rovescio che trafigge la coppia terza favorita per il titolo.

Williams e Mboko acciuffano così il 5-4 nella prima frazione, che perfezionano al tie-break lasciando alle rivali soltanto due punti. Il secondo set vola via liscio con la leggendaria vincitrice di 23 Slam che si impegna e diverte in coppia con la giovane canadese. La stretta di mano è in realtà un abbraccio molto affettuoso e mette la parola fine a un evento che per un giorno ha permesso al doppio di rubare la scena al torneo di singolare.

Al termine del match Chris Eubanks intervista la coppia del momento: “Ci sono state molte risate in campo, non è vero?”. “Sì” – risponde Mboko – “A un certo punto abbiamo sbagliato un paio di risposte e ci siamo dette: ma facciamo proprio schifo!”. “Vicky” – rimanda Serena – “sta facendo benissimo, io è meglio che metta qualche risposta in campo la prossima volta…”. Prossima volta che le vedrà opposte a Fernandez e Siegemund.

Il singolare

La favorita numero 7 del torneo Sorana Cirstea cambia superficie ma ricava le stesse, ottime sensazioni e supera la lucky loser australiana Maddison Inglis in tre set, 6-4 5-7 6-2 il punteggio finale. Il secondo turno è match di cartello: l’atleta rumena incontra infatti Emma Raducanu, che davanti al pubblico amico elimina la russa Anna Blinkova con un severissimo 6-0 6-3.

Iva Jovic è un’altra protagonista che passa indenne la prima fatica su erba, per lei il turno con la croata Antonia Ruzic si conclude con un 6-3 6-4 che la vede bisticciare con il servizio (6 doppi falli) e subire tre break, ma mai andare veramente in difficoltà. La sua prossima avversaria è Alexandra Eala, che ha ragione della trentasettenne cinese Shuai Zhang con lo score di 6-3 6-2.

Katie Boulter ritrova l’erba e vince il match più duro della giornata contro Leylah Fernandez. La canadese strappa il primo set giocando con intelligenza e muovendo la rivale in verticale con dropshot e lob ben calibrati che mettono in difficoltà la britannica. Boulter si riprende e nel secondo set manca un setpoint, prima di aggiudicarsi comunque la frazione al tie-break e il set decisivo con un break all’undicesimo game. Risultato finale: 3-6 7-6(4) 7-5. Per Katie ora c’è l’ostacolo Cristian.

Laura Siegemund batte la wild card inglese Francesca Jones 6-2 6-3 e prova a far paura ad Amanda Anisimova, seconda testa di serie dell’evento e finalista lo scorso anno, mentre Tatjana Maria dà torto agli organizzatori, che non le hanno concesso un invito nonostante fosse la campionessa uscente, avendo la meglio su Maria Sakkari con un doppio 6-3. Ora però c’è Elena Rybakina.

Infine, la lucky loser uzbeka Polina Kudermetova estromette Marie Bouzkova, 93 posizioni meglio posizionata di lei, con un eloquente 6-0 6-3 e affronta ora Donna Vekic; la croata, subentrata in tabellone a Marta Kostyuk, esce a braccia alzate dal confronto con la wild card inglese Mika Stojsavljevic: 6-2 6-3.