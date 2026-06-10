WTA Queen’s/’s-Hertogenbosch: Pliskova approfitta dell’infortunio di Mboko. Potapova rimonta Lamens

Giornata di ottavi di finale sia a Londra, per l’HSBC Championships (WTA 500), che nei Paesi Bassi, per ‘s-Hertogenbosch (WTA 250), tornei questi che hanno aperto ufficialmente la stagione su erba.

WTA QUEEN’S : Jovic tutto facile con Eala, troverà Anisimova. Brutto infortunio per Mboko (Ha collaborato Matteo Beltrami)

[6] I. Jovic b. A. Eala 6-2 6-2

La testa di serie numero 6 Iva Jovic ha raggiunto il primo quarto di finale della sua carriera a livello WTA su erba, grazie a una vittoria in due set (6-2 6-2) contro Alexandra Eala, nel secondo turno degli HSBC Championships. Si interrompe così la serie positiva di sei vittorie consecutive della campionessa del torneo WTA 125 di Birmingham. Fin dall’inizio, la giovane promessa americana ha dominato l’avversaria, imponendo il proprio gioco aggressivo.

Grazie a questa strategia, la 19enne ha ottenuto tre break nel primo set, mettendo a segno ben 12 vincenti a fronte di appena tre errori non forzati. Dopo aver avuto poche possibilità nel primo parziale, Eala è andata sotto di due break nel secondo, perdendo anche questo per 6-2. Jovic ha concluso la partita con 26 colpi vincenti e soltanto nove errori non forzati. Ora, per un posto in semifinale al Queen’s, Jovic affronterà la due volte finalista Slam Amanda Anisimova.

[2] A. Anisimova b. L. Siegemund 6-1 6-3

La testa di serie numero 2 Amanda Anisimova, finalista degli HSBC Championships nel 2025, si è qualificata nuovamente per i quarti di finale dell’edizione 2026 grazie a una vittoria in due set (6-1 6-3) contro Laura Siegemund. La tennista statunitense è stata un rullo compressore al servizio, specie con la prima palla, dove ha messo a segno l’87% dei punti. Ma la differenza l’ha fatta con la risposta, dove ha banchettato sulla seconda avversaria troppo morbida. Con i due break nel primo set (quarto e sesto game), e i due nel secondo (in apertura e chiusura di set) la seconda forza del seeding vola ai quarti dove affronterà la connazionale Jovic.

K. Pliskova b. [3] V. Mboko 6-2 3-4 [RET]

Victoria Mboko è stata costretta al ritiro dal Queen’s a causa di serissimo infortunio, sul punteggio di 6-2 4-3 nel secondo set, contro la ceca Karolina Pliskova. Oltre all’entità dell’infortunio, che potrebbe costarle Wimbledon, la canadese dovrà rinunciare anche al torneo di doppio, dove era in coppia con la rientrante Serena Williams.

Horrible.



End of the week for both Mboko and Serena in London. https://t.co/ul3BW5I8cD — José Morgado (@josemorgado) June 10, 2026

WTA ‘s-Hertogenbosch: Navarro si fa rimontare da McNally, mentre Potapova rimonta Lamens

C. McNally b. [4] E. Navarro 4-6 6-0 6-4

L’esordio di Emma Navarro a ‘s-Hertogenbosch non è andato bene: la recente campionessa di Strasburgo è stata rimontata da Caty McNally, che si è imposta per 4-6 6-0 6-4 in una partita durata oltre due giorni a causa della pioggia. Nel primo set, Navarro ha perso per due volte il vantaggio di un break, ma è comunque riuscita a conquistare il parziale grazie a un altro break ottenuto nel decimo game. Nel suo momento migliore, sono però sopraggiunti dei problemi al servizio, che le sono costati tre break nella ripresa. Dall’altra parte della rete, McNally ha iniziato a servire molto meglio e non ha concesso nemmeno una palla break, inflliggendo un severo “bagel” (6-0) alla sua avversaria.

Dopo aver ottenuto un break nelle prime fasi del terzo parziale, portandosi sul 2-1, McNally si è vista sospendere l’incontro per pioggia. Quando le due statunitensi sono tornate in campo, entrambe hanno faticato enormemente a mantenere il proprio turno di servizio, in un set con sette break consecutivi. L’ultimo, nel nono game, ha premiato McNally, che negli ottavi di finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch affronterà Solana Sierra.

[5] A. Potapova b. [WC] S. Lamens 6-7 (5) 6-4 6-4

Vince in rimonta la quinta testa di serie, Anastasia Potapova, che batte l’olandese Suzan Lamens per 6-7 (5) 6-4 6-4. Dopo un primo set opaco dell’austriaca – perso solamente al tie-break, dove si è ritrovata presto sotto 6-2 – la ripresa ha visto una Potapova molto centrata al servizio. Il secondo set è stato deciso da un unico break in apertura, mentre nel terzo e decisivo set la quinta forza del tabellone è riuscita a riemergere da una situazione in cui era sotto 1-4, vincendo la bellezza di cinque game consecutivi. Ai quarti Potapova affronterà la turca Sonmez.

IL RESTO DEI RISULTATI – A chiudere la giornata degli ottavi di finale ci sono state le vittorie di Sierra su Boisson, per 6-4 5-7 6-3; di Vandewinkel in rimonta su Bartunkova, con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-5. E infine il successo in due set per Tomljanovic su Bouzas Maneiro (6-3 6-1).

L’ultimo match londinese in programma, tra Bouzkova e Vekic, è stato interrotto per l’ennesimo scroscio di pioggia del dì. Prima della sospensione dell’incontro, la lucky loser croata guidava sulla ceca per 6 giochi a 5 nel primo set.