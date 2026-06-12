ATP Stoccarda: Bellucci sfida il campione in carica. Con Fritz un quarto di finale senza precedenti

Continua la splendida cavalcata di Mattia Bellucci sull’erba outdoor del Boss Open di Stoccarda. Il venticinquenne azzurro ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 tedesco superando in tre set il padrone di casa Yannick Hanfmann, al termine di una prestazione solida e ricca di spunti spettacolari. Per il tennista lombardo si tratta del quinto quarto di finale in carriera nel circuito maggiore (il secondo del 2026 dopo Acapulco), ma soprattutto del primo in assoluto sull’erba. Bellucci si conferma così a suo agio su questa superficie, diventando il terzo mancino a spingersi così avanti in Germania nelle ultime cinque edizioni, sulle orme di Jack Draper (2024) e Ben Shelton (2025).

Un tabellone da applausi e i dettagli da limare

Il cammino di Mattia nel torneo tedesco è di quelli che lasciano il segno: prima del successo contro Hanfmann, l’azzurro aveva già estromesso un cliente scomodo come lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Pur mostrando ampi margini di miglioramento – in particolare nella gestione del gioco a rete e in qualche scelta di colpo dettata dalla foga agonistica –, Mattia ha impressionato per la tenuta mentale. Nei momenti cruciali, specialmente nel cancellare le palle break concesse, l’italiano non ha tremato, dimostrando una maturità impeccabile anche quando un tie-break rocambolesco avrebbe potuto far subentrare la frustrazione.

Proiezione Ranking: il best ranking è a un passo

Questa striscia di successi sui prati tedeschi si riflette pesantemente in ottica ranking. Lunedì scorso Bellucci occupava la posizione numero 78 del ranking ATP (777 punti), ma grazie ai quarti di finale conquistati al Boss Open è già balzato al numero 73 della classifica virtuale a quota 814 punti (scontati i 13 punti delle qualificazioni di Tokyo 2025). Il suo record personale in carriera resta la 63ª posizione mondiale (traguardo raggiunto nel luglio del 2025): per superarsi e scavalcare anche Lorenzo Sonego (attualmente 66°), l’azzurro avrà bisogno di strappare il pass per la semifinale, che lo proietterebbe virtualmente al gradino numero 62.

L’ostacolo Fritz: il campione in carica fa 350

L’ostacolo sulla strada verso la semifinale ha però le sembianze più nobili possibili. Bellucci, infatti, incrocerà la racchetta con la testa di serie numero 2 del seeding, Taylor Fritz. Lo statunitense, campione in carica a Stoccarda (dove nel 2025 firmò un clamoroso 13-2 sull’erba senza mai perdere il servizio in 43 turni di battuta), arriva all’appuntamento dopo aver sudato le proverbiali sette camicie contro il giovane talento spagnolo Martin Landaluce, piegato 6(4)-7 7-5 7-6(3) dopo essere stato a due punti dal baratro nel secondo set. Una vittoria cruciale per il ventottenne californiano, che ha così festeggiato il suo 68° quarto di finale ATP e la vittoria numero 350 in carriera nel circuito maggiore, unico statunitense in attività a riuscirci.

Orari e programmazione TV: caccia alla semifinale

Quello tra Bellucci e Fritz sarà un confronto inedito nel circuito maggiore, un “battesimo del fuoco” per l’azzurro contro uno degli avversari più ostici su erba. L’incontro è programmato sul campo principale non prima delle ore 13, subito dopo la sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard ed Alexander Bublik e la conclusione del derby statunitense tra Shelton e Giron (sospesa per pioggia). Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta televisiva su Sky Sport Tennis, in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.