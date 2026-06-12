ATP/WTA Washington, l’entry list: de Minaur guida il seeding. Wild card per Venus

Il cemento americano scalda i motori e il consueto appuntamento estivo di Rock Creek Park si preannuncia mai come quest’anno un crocevia fondamentale della stagione. Il Mubadala DC Open, in programma dal 25 luglio al 2 agosto, ha svelato la prima lista di adesioni per quella che si conferma come l’unica kermesse combinata ATP/WTA 500 del calendario.

Nel maschile de Minaur per il bis, fari su Fritz e sul rebus Draper

Il tabellone maschile sarà guidato dal campione in carica e attuale numero 6 del ranking mondiale Alex de Minaur, a caccia del bis dopo la rocambolesca finale dello scorso anno disputata contro il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. A dargli filo da torcere ci sarà la pattuglia statunitense capitanata dal finalista dello US Open Taylor Fritz (n. 9) e dall’idolo di casa, il nativo del Maryland Frances Tiafoe, affiancati da un Tommy Paul sempre insidioso su questi campi. I fari degli appassionati saranno però puntati anche sulle parabole di due grandi attesi in cerca di riscatto: Stefanos Tsitsipas, precipitato al numero 84 dopo i cronici problemi alla schiena del 2025 e voglioso di ritrovare il tennis dei giorni migliori, e il britannico Jack Draper, ex numero 4 del mondo, la cui prima parte di 2026 è stata fortemente penalizzata da un infortunio al ginocchio.

WTA da urlo: Kostyuk in rampa di lancio, c’è l’incognita Mboko e l’immortale Venus

Nel circuito WTA i motivi di interesse non sono da meno, con un mix perfetto tra nobiltà tennistica e nuove realtà del circuito. La freschezza della diciannovenne canadese Victoria Mboko (adesso, però, ferma per infortunio) – esplosa prepotentemente fino alla top 10 mondiale – e l’ottimo momento di forma dell’ucraina Marta Kostyuk (fresca del titolo a Madrid e della semifinale a Parigi) dovranno fare i conti con l’esperienza della campionessa in carica Leylah Fernandez e di Liudmila Samsonova, che in terra americana ha già trionfato nel 2022. La vera suggestione romantica del torneo sarà però rappresentata dalla presenza, grazie a una wild card, dell’intramontabile Venus Williams, sette volte campionessa Slam, pronta a nobilitare ulteriormente il tabellone insieme alla vincitrice dello US Open 2021 Emma Raducanu.

Tra “Next Gen” e giocatori affermati, l’estate a stelle e strisce entra nel vivo

La 57ª edizione del torneo di Washington si preannuncia dunque come il perfetto trampolino di lancio verso la tournée sul cemento nordamericano. Con tabelloni d’élite allineati a 32 giocatori per il singolare e 16 coppie per il doppio, lo spettacolo a Rock Creek Park è assicurato: tra giovani leoni in rampa di lancio come Learner Tien e Iva Jovic, e giocatori affermati in cerca di gloria, l’estate tennistica a stelle e strisce è ufficialmente pronta a entrare nel vivo.