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Wimbledon perde una protagonista: Victoria Mboko salta lo Slam londinese

La tennista canadese costretta a saltare Wimbledon per l'infortunio al ginocchio patito al Queen’s

Di Francesco De Salvin
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Victoria Mboko – Miami 2026 (foto X @MiamiOpen)
Victoria Mboko – Miami 2026 (foto X @MiamiOpen)

Victoria Mboko non disputerà la prossima edizione di Wimbledon. La tennista canadese si è infortunata al ginocchio sinistro nel match del WTA 500 del Queen’s (HSBC Championships) contro Karolina Pliskova e termina in anticipo la stagione su erba. Una brutta tegola per la diciannovenne di Toronto, scivolata rovinosamente sul rettangolo verde e costretta ad abbandonare il campo in lacrime; un crac che, oltre a cancellare i sogni di gloria per Wimbledon, interrompe bruscamente anche l’affascinante cammino nel torneo di doppio che la vedeva protagonista nei quarti di finale al fianco di una leggenda del calibro di Serena Williams.

Obiettivo US Open per Mboko

Per Mboko si tratta di un durissimo colpo nel momento più caldo della stagione, che le impedirà di testare le proprie ambizioni sull’erba di Church Road. Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente sull’esito degli esami clinici: l’auspicio è che il problema articolare non si riveli troppo grave, consentendole di riprendere la propria corsa sui campi in cemento della tournée nordamericana. Resta da definire l’entità dell’infortunio della numero 9 del mondo, la speranza è che possa rientrare in tempo per lo US Open.

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