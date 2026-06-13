ATP Halle: Zverev guida un tabellone da favola, c’è anche Cobolli

Con la (breve) stagione sull’erba già entrata nel vivo, è tempo per i Top players di trovare il ritmo giusto sulla nuova superficie in vista di Wimbledon. Il Terra Worthmann Open di Halle, uno dei due ATP 500 in programma in questa settimana di metà giugno, sembra essere il palcoscenico prescelto da molti dei primi della classe per trovare il proprio tennis “da prati”: sono ben sei i Top 10 presenti nella regione tedesca di Westfalen in questo torneo che, nonostante i poco più di 30 anni di storia alle spalle, riesce a competere ad armi pari con il più blasonato “concorrente” che si diputa. Queen’s Club di Londra.

L’entry list è ovviamente aperto dal fresco campione del Roland Garros Alexander Zverev, che esordirà contro il ceco Korpiva; al n. 2 c’è Felix Auger-Aliassime, reduce da una prematura sconfitta nei quarti a ‘s-Hertogenbosch, mentre il n. 3 del seeding Ben Shelton sarà protagonista di un primo turno di grande fascino contro la wild-card Nick Kyrgios.

Presente anche il finalista di Parigi, Flavio Cobolli, testa di serie n. 6 del tabellone, che esordirà nel torneo con un match non banale contro lo statuinitense Frances Tiafoe.

Cobolli è l’unico italiano presente in tabellone in questo ATP 500: avrebbe potuto esserci anche Mattia Bellucci se fosse riuscito a superare Taylor Fritz nei quarti di finale a Stoccarda. La sconfitta per 7-5 al terzo set, però, gli ha impedito di usufruire dello Special Exempt previsto dagli organizzatori, che invece è andato al giapponese Shimabukuro, anche lui sconfitto nei quarti nella città tedesca, ma bloccato dall’oscurità venerdì sera e quindi diventato eleggibile per il lasciapassare salta-qualificazioni. A Bellucci, invece, è toccato sciropparsi i 350 chilometri tra Stoccarda e Halle e giocare le qualificazioni sabato pomeriggio.