ATP

ATP Halle: Zverev guida un tabellone da favola, c’è anche Cobolli

Sono ben sei i Top 10 presenti ad Halle, a partire dal padrone di casa Zverev. Interessante primo turno Shelton-Kyrgios

Di Vanni Gibertini
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Alexander Zverev – ATP Halle 2025 (foto via Twitter @atptour)

Con la (breve) stagione sull’erba già entrata nel vivo, è tempo per i Top players di trovare il ritmo giusto sulla nuova superficie in vista di Wimbledon. Il Terra Worthmann Open di Halle, uno dei due ATP 500 in programma in questa settimana di metà giugno, sembra essere il palcoscenico prescelto da molti dei primi della classe per trovare il proprio tennis “da prati”: sono ben sei i Top 10 presenti nella regione tedesca di Westfalen in questo torneo che, nonostante i poco più di 30 anni di storia alle spalle, riesce a competere ad armi pari con il più blasonato “concorrente” che si diputa. Queen’s Club di Londra.

L’entry list è ovviamente aperto dal fresco campione del Roland Garros Alexander Zverev, che esordirà contro il ceco Korpiva; al n. 2 c’è Felix Auger-Aliassime, reduce da una prematura sconfitta nei quarti a ‘s-Hertogenbosch, mentre il n. 3 del seeding Ben Shelton sarà protagonista di un primo turno di grande fascino contro la wild-card Nick Kyrgios.

Presente anche il finalista di Parigi, Flavio Cobolli, testa di serie n. 6 del tabellone, che esordirà nel torneo con un match non banale contro lo statuinitense Frances Tiafoe.

Cobolli è l’unico italiano presente in tabellone in questo ATP 500: avrebbe potuto esserci anche Mattia Bellucci se fosse riuscito a superare Taylor Fritz nei quarti di finale a Stoccarda. La sconfitta per 7-5 al terzo set, però, gli ha impedito di usufruire dello Special Exempt previsto dagli organizzatori, che invece è andato al giapponese Shimabukuro, anche lui sconfitto nei quarti nella città tedesca, ma bloccato dall’oscurità venerdì sera e quindi diventato eleggibile per il lasciapassare salta-qualificazioni. A Bellucci, invece, è toccato sciropparsi i 350 chilometri tra Stoccarda e Halle e giocare le qualificazioni sabato pomeriggio.

Il tabellone completo dell’ATP di Halle

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP ‘s-Hertogenbosch: Medvedev travolto dalla furia Majchrzak. 1^ finale ATP in carriera per il polacco, sfiderà De Minaur
ATP
WTA ‘s-Hertogenbosch: Krejcikova batte Linette e torna in una finale. Sfiderà Montgomery per il titolo
WTA
ATP Queen’s: il “quasi inglese” De Minaur al comando del seeding
ATP
Clara Tauson - Australian Open 2026 (foto X @australianopen)
Il brutto anatroccolo alla fine si trasformò in un cigno – Clara Tauson
Personaggi