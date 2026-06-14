ATP Halle, Cobolli: “Voglio godermi il tennis su erba. Non devo subire la pressione di fare risultato”

A una settimana dalla finale del Roland Garros, Flavio Cobolli è già sul punto di esordire ad Halle.

Archiviato lo spaccato di stagione sulla terra rossa è il momento di inaugurare il tennis sull’erba.

L’azzurro non ha avuto il tempo di riflettere sulla grande cavalcata parigina e neppure ha potuto rimuginare su ciò che avrebbe potuto fare per evitare la sconfitta. Purtroppo o per fortuna il calendario tennistico offre sempre la possibilità di voltare pagina alla svelta.

Cobolli tornerà in campo per la prima volta dopo il Roland Garros sfidando Frances Tiafoe al Terra Wortmann Open – qui il tabellone completo. I precedenti sorridono allo statunitense, che si è imposto sul romano tre volte su quattro. Tuttavia, l’unica vittoria di Flavio è arrivata proprio in questo 2026 nella finale di Acapulco. Sarà comunque il primo incontro sull’erba tra i due.

Cobolli torna in campo ad Halle: “Sono venuto per godermi il tennis su erba”

La stagione della racchetta si muove veloce, soprattutto tra la primavera e l’estate, dove il secondo e il terzo Slam dell’anno sono separati appena da una manciata di settimane.

“Ho avuto qualche giorno libero dopo la finale” dice Flavio durante il media day ad Halle.

“Mi sono allenato sull’erba soltanto per un’ora” prosegue, sottolineando tutte le difficoltà che presenta il repentino cambio si superficie. “So che nella prima partita potrei non giocare il mio miglior tennis, ma bisogna accettare questa situazione”.

L’adattamento all’erba non è mai compito facile, ma durante quell’unico allenamento il numero 10 del mondo ha messo a punto ogni dettaglio del proprio gioco. Il torneo ATP 500 tedesco è il primo e ultimo banco di prova in vista di Wimbledon, dove l’azzurro difende i quarti di finale.

“Ho lavorato molto sui miei colpi: servizio, diritto e rovescio” spiega Cobolli. “Penso di poter giocare bene anche qui. L’obiettivo è spingermi al limite questa settimana e giocare il mio miglior tennis“.

E sul suo rapporto con il tennis su prato confessa: “Ho imparato ad apprezzare il gioco sull’erba. Mi piace particolarmente giocare in Inghilterra e adoro giocare a Wimbledon. Questo perché l’erba lì è un po’ più lenta rispetto a quella di qui”.

Cobolli: “Magari ad Halle non giocherò al meglio, ma per Wimbledon sarà pronto”

Cobolli prosegue il giro dei microfoni parlando a Sky Sport. Sulla falsariga di quanto dichiarato in precedenza, Flavio specifica che la settimana di Halle sarà un test importante, anche se non sarebbe un dramma non offrire la miglior versione di se stesso.

“Magari non sarò pronto come vorrei questa settimana“ esordisce il tennista romano. “Sicuramente la prossima sarà una settimana dura dove mi allenerò tanto e andrò direttamente a Londra, non giocherò il torneo prima” aggiunge a proposito della propria programmazione che prevede il Terra Wortmann Open come unico torneo in preparazione ai Championships. “Quindi avrò tanti giorni per essere in forma per Wimbledon. Sarò pronto e sono sicuro che andrà alla grande“.

Infine conclude ripensando alle soddisfazioni durante lo spaccato di stagione verde nel 2025. “L’erba dall’anno scorso mi piace un po’ di più, però non devo subire la pressione di dover fare per forza risultato. Sono qui per migliorarmi e per essere un giocatore migliore sempre. Sono concentrato e voglio divertirmi”.

Intanto ad Halle si celebra il primo Slam di Zverev

Proprio ad Halle Alexander Zverev inaugurerà il nuovo capitolo della sua carriera, quello che lo vede nelle vesti di campione Slam.

Il Terra Wortmann Open ha voluto rendere omaggio al fresco vincitore del Roland Garros nella domenica che precede l’inizio delle competizioni.

Come si vede dai canali social del torneo, il tedesco è stato accolto da un’ovazione da parte del pubblico di casa. Inoltre, a Sascha sono state regalate delle stampe che celebrano il successo parigino.