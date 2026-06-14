WTA ‘s-Hertogenbosch, forfait di Krejcikova prima della finale: 1° titolo in carriera per Montgomery

La settimana perfetta di Robin Montgomery è quella vissuta al Libema Open 2026, WTA 250 svoltosi in quel di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Dopo aver conquistato la prima finale della carriera, grazie al successo nel penultimo atto contro Ajla Tomljanovic, la nativa di Washington D.C. ha vinto anche il titolo grazie al ritiro – pochi minuti prima di scendere in campo – di Barbora Krejcikova. Un cammino fantastico quello operato dalla classe 2004, partita dalle qualificazioni e arrivata ad alzare al cielo il trofeo sull’erba neerlandese.

THAT FIRST TITLE FEELING 🤩



Robin Montgomery takes home the title @LibemaOpen due to Krejcikova’s retirement.#libemaopen pic.twitter.com/OztmuZtOPW — wta (@WTA) June 14, 2026

Entrata nel tabellone cadetto grazie al ranking protetto, la statunitense ha superato nell’ordine Yue Yuan e Joanna Garland per trovare l’accesso al main draw. A quel punto si è sbarazzata di Daria Kasatkina, Greet Minnen, Daria Snigur e, come detto, Ajla Tomljanovic. Da n. 484, è la campionessa WTA con ranking più basso dai tempi del successo di Elina Svitolina a Strasburgo nel 2023 (n. 508). Da quell’erba che le aveva fatto chiudere anzitempo il 2025 dopo Wimbledon a causa infortunio (quando era n. 95), all’erba che le regala il primo titolo della carriera. Un cerchio che si chiude per Robin Montgomery a ‘s-Hertogenbosch.

Krejcikova: “Costretta a ritirarmi per un malessere”

“Mi dispiace comunicare che, a causa di un malessere, sono costretta a ritirarmi dalla finale del Libema Open. Non mi sono sentita bene e, dopo aver consultato lo staff medico, è emerso chiaramente che oggi non sono in grado di gareggiare. Non vedevo l’ora di giocare la finale e di lottare per il titolo, ma oggi non è possibile. Vorrei ringraziare gli organizzatori del torneo, i volontari, gli sponsor e gli incredibili tifosi di ‘s-Hertogenbosch per il sostegno che mi hanno dimostrato durante tutta la settimana. Mi sono divertita molto al Libema Open e sono grata per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata. Vorrei anche congratularmi con Robin per l’ottima settimana che ha trascorso qui e augurarle il meglio per il resto della stagione. Sono delusa di aver concluso il torneo in questo modo, ma mi concentrerò sul recuperare il prima possibile e non vedo l’ora di tornare presto a gareggiare”.