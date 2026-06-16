Wimbledon: Berrettini a un passo dall’ingresso diretto in tabellone. Vacherot e Cazaux danno forfait

Siamo agli sgoccioli. Domenica 21 giugno verrà sorteggiato il tabellone cadetto di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Ad oggi, martedì 16 giugno, Matteo Berrettini dovrebbe giocare le qualificazioni ai Championships, in programma dal 22 al 25 giugno presso il Community Sports Centre di Roehampton. Ma il condizionale è d’obbligo. Notizie delle ultime ore, infatti, sono i forfait del monegasco Valentin Vacherot e del francese Arthur Cazaux, che al momento della pubblicazione dell’entry list avevano diritto a entrare in tabellone. Grazie a questi due ritiri, Berrettini diventa quindi il primo nella lista degli alternate che sperano di accedere al tabellone principale senza passare dalle forche caudine del tabellone cadetto. In sostanza, serve ancora un ritiro di coloro che attualmente sono in tabellone per l’ingresso diretto nel main draw, senza bisogno né di wild card né di giocare le qualificazioni.

Angelo Binaghi ha detto di aver scritto una lettera al torneo di Wimbledon, nella quale ha chiesto agli organizzatori una wild card per il finalista dell’edizione 2021, capace di recente di raggiungere i quarti di finale al Roland Garros. Nei prossimi giorni capiremo come si metteranno le cose per Berrettini, attuale numero 49 in classifica. La speranza è ovviamente quella di poterlo vedere nel tabellone principale grazie a una wild card o in qualità di alternate. Perché passare per le qualificazioni sarebbe senz’altro uno scoglio insidioso, sebbene Matteo si sia detto pronto a mettersi in gioco. Berrettini, lo ricordiamo, è reduce dal ritiro nei quarti di finale del Roland Garros, dovuto a un problema fisico che, come da lui stesso comunicato, non gli impedirà di essere presente a Londra.