WTA Nottingham: Gibson sorprende Zheng, Navarro si salva al terzo

Primi incontri di secondo turno e giornata ricca di spunti al WTA 250 di Nottingham, con la sorpresa più rumorosa firmata da Talia Gibson, capace di eliminare Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3 7-6(10). L’australiana ha indirizzato il match con un primo set molto solido, poi ha resistito in un secondo parziale decisamente più teso, chiuso soltanto al termine di un tie-break-fiume, trasformato sul 12-10. Una vittoria pesante per Gibson, che ha sfruttato bene la superficie e ha saputo reggere il confronto anche quando il match si è trasformato in una roulette sull’erba.

Molto più netta la prova di Tatjana Maria, che ha travolto Dayana Yastremska con un severo 6-1 6-2. La tedesca, sempre insidiosissima su erba con il suo tennis fatto di tagli, variazioni e traiettorie velenose, ha concesso pochissimo all’ucraina, prendendo subito il controllo degli scambi e impedendole di trovare ritmo. Per Yastremska, finalista a Nottingham nella scorsa stagione, una sconfitta pesante nelle proporzioni.

Avanza anche Jessica Bouzas Maneiro, ma con un match chiuso anzitempo: la spagnola era avanti 7-5 1-0 contro Katie Volynets quando l’americana si è ritirata. Bouzas Maneiro aveva comunque portato a casa un primo set combattuto, deciso nel finale, prima che il match si interrompesse all’inizio del secondo parziale.

La partita più lunga di giornata è stata quella vinta da Emma Navarro, testa di serie numero 3, contro Yuliia Starodubtseva: 6-4 6-7(3) 6-4. L’americana sembrava poter chiudere in due set, ma l’ucraina ha allungato la sfida dominando il tie-break del secondo. Nel terzo, però, Navarro ha ritrovato lucidità nei momenti chiave: una partita molto sporca, con tante palle break da entrambe le parti, ma anche con la statunitense capace di uscirne meglio grazie a maggiore continuità al servizio e nove ace complessivi.