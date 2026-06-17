Wimbledon, resta una wild card femminile: Serena in attesa? Monfils escluso dagli inviti

L’All England Club ha aggiornato la lista delle wild card per Wimbledon, completando il quadro maschile ma lasciando ancora aperta una casella nel tabellone femminile. Tra gli uomini gli ultimi inviti sono andati ai britannici Felix Gill e Harry Wendelken, che completano l’elenco insieme a Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel.

Resta fuori Gael Monfils, nome pesante e non banale anche in chiave simbolica: come Wawrinka, infatti, il francese sta vivendo la sua ultima stagione nel circuito, ma a differenza dello svizzero non ha ricevuto l’invito per quello che sarebbe stato il suo ultimo Wimbledon. Nel femminile, invece, sette wild card sono già state assegnate: Maja Chwalinska, Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan e Mimi Xu. L’ottavo nome resta ancora “to be announced” e inevitabilmente alimenta la suggestione Serena Williams, già annunciata in doppio con la sorella Venus, ma per ora non inserita nel tabellone di singolare.