ATP Queen’s: fuori a sorpresa Lehecka. Ai quarti Hijikata, Paul e Davidovich Fokina

L’erba dell’ATP 500 del Queen’s continua a regalare emozioni per gli ottavi di finale. A staccare il pass per il turno successivo sono stati il campione in carica Tommy Paul, un solido Alejandro Davidovich Fokina e Rinky Hijikata, autore dell’impresa di giornata eliminando Jiri Lehecka in rimonta. Resta invece in sospeso un ultimo verdetto: la sfida tra Hamad Medjedovic e Ugo Humbert è stata infatti interrotta per oscurità e umidità alla fine del secondo set. Con il punteggio bloccato di 6-2 6-7, si deciderà il vincitore solo nel programma di venerdì 19 giugno.

[Q] R. Hijikata b. [2] J. Lehecka 4-6 7-5 7-6(7)

Clamoroso colpo di scena sull’erba del Queen’s: il qualificato australiano Rinky Hijikata firma l’impresa di giornata eliminando a sorpresa il ceco Jiri Lehecka, seconda forza del tabellone e finalista della passata edizione. Al termine di un’autentica maratona durata tre set, conclusasi sul filo del rasoio con il punteggio di 4-6 7-5 7-6(7), l’australiano ha sovvertito ogni pronostico, annullando in campo un divario di ben 92 posizioni nel ranking ATP. Dopo aver ceduto il primo parziale al numero 12 del mondo, Hijikata non si è disunito. L’australiano ha messo in scena una prestazione vibrante, fino a piegare l’avversario in un tesissimo tie-break decisivo. Con questa memorabile vittoria nel torneo di preparazione a Wimbledon, il venticinquenne stacca il pass per i quarti di finale, eguagliando il traguardo già raggiunto nel 2024, quando anche in quell’occasione partì dalle qualificazioni.

[4] A. Davidovich Fokina b. C. Moutet 6-4 6-3

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Corentin Moutet sull’erba del torneo del Queen’s. Dopo l’estenuante vittoria all’esordio, il tennista transalpino si è dovuto arrendere in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, alla netta superiorità dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro. Il match si è messo subito in salita per il francese, che ha ceduto il servizio nel terzo game senza riuscire a concretizzare le tre successive occasioni per il controbreak. Nel secondo parziale, il doppio break concesso in apertura ha definitivamente spianato la strada all’iberico, rendendo vano l’estremo tentativo di rimonta del francese. Nonostante la sconfitta, Moutet lascia Londra con segnali incoraggianti in vista di Wimbledon, avendo spezzato una pesante striscia negativa di sei eliminazioni consecutive al primo turno. Davidovich Fokina, invece, ribadisce il suo ottimo momento di forma sull’erba e vola ai quarti di finale. A contendergli il passaggio del turno ci sarà lo statunitense Tommy Paul.

[8] T. Paul b. B. V. Zandschulp 7-6(5) 6-3

Il feeling tra Tommy Paul e l’erba del Queen’s si conferma speciale. L’americano ha centrato la sua settima vittoria di fila nel prestigioso torneo londinese, piegando la resistenza dell’olandese Botic van de Zandschulp per 7-6(5) 6-3. Tornato a calcare i prati inglesi dopo l’assenza per infortunio dello scorso anno, il campione del 2024 ha dovuto superare un avvio teso, segnato da continui capovolgimenti di fronte e quattro break complessivi nel primo parziale. Ritrovata la solidità da fondo campo e incamerato il tie-break, lo statunitense ha poi cambiato marcia nel secondo set sigillando l’incontro. Così, porta il suo eccellente bilancio complessivo nel torneo a nove successi e sole due sconfitte.

H. Medjedovic – U. Humbert 6-2 6-7(4) | Sospesa

Il programma odierno dell’ATP 500 del Queen’s si chiude con uno stop forzato. L’avvincente sfida sull’Andy Murray Arena tra Hamad Medjedovic e Ugo Humbert è stata infatti sospesa a causa dell’umidità del campo e del sopraggiungere dell’oscurità. Il ventiduenne serbo era partito carico, archiviando il primo parziale in appena 25 minuti, inaugurando il match con un ace e chiudendo il set approfittando di un dritto largo del francese. Quando il biglietto per i quarti di finale sembrava ormai a un passo per Medjedovic, Humbert ha però fatto valere la sua maggiore esperienza, reagendo con orgoglio e strappando il secondo set al tie-break. Il verdetto definitivo è dunque rimandato al programma di domani, quando i due tennisti torneranno sull’erba londinese per darsi battaglia nel terzo e decisivo set.