ATP Halle: Medvedev annulla due match point, ma Altmaier vince la battaglia e firma l’impresa

[WC] D. Altmaier b. [4] D.Medvedev 6-4 6-7 6-4

Daniel Altmaier firma l’impresa della giornata al Terra Wortmann Open 2026 di Halle, superando in 6-4 6-7 6-4 Daniil Medvedev al termine di una battaglia di 2h43′. La wild card teutonica arriva in finale semifinale nel torneo di casa, sfornando una prestazione di altissimo livello contro l’ex n. 1 del mondo, che si deve arrendere dopo aver vinto il secondo parziale al tie-break e aver annullato due match point nel terzo. Ora per il beniamino del pubblico uno tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.

Primo Set: il break iniziale fa la differenza. Meddy rincorre

Parte subito forte Altmaier, che riesce a scaturire il primo break di giornata, in quel di Halle. Meddy, appannato all’alba di questo incontro, prova a scuotersi già dal secondo game, stressando lo slice inefficace del tedesco, e procurandosi una chance del contro break. Il padrone di casa pesca subito il jolly, in estensione, nei pressi della rete, salvandosi miracolosamente con una volée. L’effetto “Dustin Brown” – seduto all’angolo del connazionale – sembra sortire l’effetto sperato. Il mitico Dreddy avrà certamente dispensato suggerimenti su come muoversi sul prato verde, e quest’oggi, contro Medvedev, sembra utilizzare tutti i segreti della superficie in maniera impeccabile. Aiutato da un servizio solidissimo, Daniel attacca spessissimo la rete – approfittando della posizione parecchio arretrata di Meddy in risposta -, variando da fondo campo con slice e chop ben eseguiti. Le poche chance di break in favore del russo, vengono annullate in modo perentorio da Altmaier, vincitore del primo parziale con lo score di 6-4.

Secondo Set: Medvedev più solido al servizio. Altmaier cede al tiebreak

L’incontro si complica per il tennista di casa, ed ogni turno di servizio diventa un travaglio per il buon Daniel. La wild card di Halle impiega ogni mezzo necessario per non concedere il break a Medvedev, il quale è stato sempre sorpreso da prime di servizio micidiali nei punti importanti. Altmaier continua a trovare un buon equilibrio, tra servizio e colpi liftati, che costringono il russo a “scavare” la pallina, praticamente senza peso, spendendo dunque più energie. Nel corso dell’undicesimo game, il tedesco ha una mini-chance, sul 30 pari, e dopo esser riuscito a spostare Medvedev, esagera col rovescio, finito praticamente sui teloni. Il tiebreak è combattutissimo. Medvedev arriva a set point, ma spreca tutto con un brutto rovescio al volo, poi ripara, nel punto successivo, col medesimo colpo. Altro set point in favore del russo, che risponde ai piedi di Altmaier. Volée del tedesco che termina in rete, e terzo set sia.

Terzo Set: Altmaier trema sul più bello, ma Medvedev fa peggio

Il secondo parziale suggeriva un esito diverso per il terzo, che invece si rivela fatale per Daniil Medvedev e gioioso per Daniel Altmaier. I due vanno a braccetto fino alle battute finali, rendendo dunque decisivo il proprio servizio. Al fotofinish, il teutonico strappa il turno di battuta all’ex n. 1 del mondo ai vantaggi, andando dunque a servire per il match. A quel punto, comprensibilmente, trema e addirittura subisce il break a zero, permettendo al russo di riaprire la contesa. Quest’ultimo rende pan per focaccia, trovandosi a dover rincorrere anch’egli da 0-40: annullati due match point, il terzo è quello che mette il punto esclamativo ad una prestazione importante da parte della wild card di casa, che ora attende uno tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.