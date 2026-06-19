WTA Bad Homburg, arriva il forfait di Rybakina: la n. 2 del mondo fermata da un problema all’anca

Il WTA 500 di Bad Homburg perde pezzi: Elena Rybakina annuncia il forfait.

A fermare la numero 2 del mondo è un problema all’anca destra. Non l’ideale in vista di Wimbledon.

La stagione sull’erba per la kazaka si sta rivelando più complicata del previsto. Se al Queen’s si è arresa in tre set a Katie Boulter ai quarti di finale, a Berlino è caduta all’esordio, sorpresa da Alex Eala.

Le prestazioni di Rybakina sui prati fanno eco a quanto esibito sulla terra rossa, con risultati deludenti, il cui acme è stata la sconfitta al secondo turno del Roland Garros.

Rybakina rinuncia a Bad Homburg: “Devo ritirarmi per un fastidio all’anca”. Swiatek prima testa di serie

Elena Rybakina ha spiegato in un comunicato la defezione di Bad Homburg.

“Purtroppo devo ritirarmi a causa di un fastidio all’anca destra” dice la numero 2 del mondo. “Devo consultare il mio staff medico e sottopormi a ulteriori accertamenti prima di prendere una decisione sui prossimi passi“.

La programmazione sul verde delle kazaka prevedeva di giocare in ciascuna delle tre settimane che separano il Roland Garros da Wimbledon. Una scelta impegnativa quella di prendere parte a tutti i tornei in preparazione del terzo Slam della stagione. Adesso la scelta, dettata dal corpo, di saltare Bad Homburg per Rybakina può essere ambivalente. Se da una parte Elena avrebbe bisogno di match e vittorie per ritrovare la fiducia delle prime settimane del 2026, dall’altra evitare ulteriori delusioni e rimettere insieme i cocci del proprio tennis potrebbe essere l’occasione per ripartire.

Perché sull’erba la 27enne nata a Mosca ha dimostrato di sapersi esprimere in maniera sublime. Non a caso nel 2022 proprio sui prati dell’All England Club ha inaugurato la propria bacheca dei Major laureandosi campionessa dei Championships. La speranza è che il problema all’anca non sia niente di serio e non le precluda la possibilità di partecipare a Wimbledon.

Intanto a Bad Homburg Rybakina lascia la testa di serie numero 1 a Iga Swiatek, che in Germania dà inizio alla propria stagione su erba. Con vista sul Londra, dove sarà chiamata a difendere il titolo.