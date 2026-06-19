WTA Nottingham: in semifinale sarà derby tra Pliskova e Bouzkova, avanzano anche Navarro e Golubic

Giornata di quarti di finale in quel di Nottingham. Le migliori otto giocatrici rimaste in gara si sfidano per un posto in semifinale sull’erba inglese. L’unica grande sorpresa di giornata è l’eliminazione di Ann Li per mano di Viktorija Golubic.

Le altre teste di serie, invece, mantengono i pronostici e avanzano al penultimo atto. Ecco come sono andati gli incontri.

[3] E. Navarro b. J. Bouzas Maneiro 7-6(6) 6-2

Emma Navarro si prende la semifinale al WTA 250 di Nottingham. La terza forza del tabellone si impone con il punteggio di 7-6(6) 6-2 su Jessica Bouzas Maniero, 55 WTA, e si garantisce un posto tra le migliori quattro della competizione.

Due set dai contorni antitetici decretano la vittoria di Navarro, che riscatta così, almeno parzialmente, la sconfitta nell’unico precedente tra le due, ovvero il primo turno del Roland Garros 2025 quando ha raccolto un solo gioco. Cambia la superficie e cambiano i rapporti di forza, con la statunitense che accetta la sfida punto a punto nel primo set per poi dilagare nel secondo. Adesso per la numero 25 del mondo c’è l’incontro con Viktorija Golubic.

Nel parziale che inaugura il match di quarti di finale i turni di servizio sono inviolabili. Benché spesso si tratti di giochi contesi, le palle break sono limitate. Se Bouzas Maniero potrebbe strappare la battuta all’avversaria nel settimo gioco, per Navarro ci sono due set point non capitalizzati sul 6-5. È il tiebreak allora a esprimere un primo verdetto. Come se il tredicesimo gioco fosse una miniatura del set, le due protagoniste procedono punto a punto, ma è la tennista di New York a compiere l’allungo decisivo dell’8-6.

Il vantaggio incoraggia Emma e, al contempo, la spagnola pare accusare il colpo. Così, la seconda frazione segue una trama inedita per questo incontro. Navarro con due break, nel secondo e nel settimo gioco, finalizza una prestazione solida per 6-2.

Ka. Pliskova b. T. Gibson 7-5 6-4

Karolina Pliskova torna a disputare una semifinale WTA sull’erba. Nonostante un servizio avverso, più nemico che amico, la ceca supera Talia Gibson per 7-5 6-4 e sfiderà Marie Bouzkova per un posto nella finale del Lexus Nottingham Open.

La 34enne prosegue con il suo rientro, rivelandosi protagonista anche sui prati europei. A farne le spese è Gibson, che ritorna a mettersi in mostra dopo uno spaccato di stagione sul rosso assai avaro di risultati di spicco.

Per Pliskova la battuta continua ad essere deleteria, con sei doppi falli e quattro ace – con la prima porta a casa l’ottimo bottino dell’84% di punti. Ciononostante, l’australiana riesce a fare peggio, con otto ace e otto doppi falli. Pur con queste statistiche, i servizi persi e le palle break sono assai limitati.

Nel primo set la giocatrice alla battuta è pressoché inattaccabile. I turni di servizio filano lisci per entrambe fino all’11esimo gioco, quando la numero 66 del mondo concede la prima chance a Karolina. La ceca ne approfitta immediatamente per portarsi avanti 6-5 servire per il primo parziale.

La numero 87 WTA sfrutta il momento di difficoltà di Talia per battezzare il secondo set con un break. Tuttavia, la 22enne di Perth si ricentra e mette a referto l’immediato controbreak che le ridà vigore e speranze. L’esperienza di Pliskova, però, fa la differenza. Con la pazienza della veterana attende l’attimo propizio per ristrappare il servizio a Gibson, momento che si materializza nel settimo gioco. Così, la ex numero 1 del mondo può piazzare l’allungo, fino al 6-3 finale.

[4] M. Bouzkova b. T. Maria 7-5 6-0

La rivalità di lunga data tra Marie Bouzkova e Tatjana Maria si arricchisce del settimo capitolo. Dopo i primi tre confronti appannaggio della tedesca, la ceca ha dapprima pareggiato i conti con altrettanti testa a testa vinti consecutivamente, poi sull’erba di Nottingham compie il sorpasso. 7-5 6-0 il punteggio con cui la quarta testa di serie vola in semifinale.

È una partita in cui si fatica a ritracciare logiche. Bouzkova vola rapidamente sul 4-0, annullando nel quarto gioco tre palle break. La numero 27 del mondo ha anche due occasioni di 5-0 e servizio, ma il fatto che le chance siano svanite non fa troppo disperare Marie, vista la situazione di punteggio. Eppure da quel momento Maria inanella una serie di cinque giochi per rimettere il set on serve e addossare tutta la pressione possibile sull’avversaria. La quarta favorita del tabellone riattacca la spina appena in tempo per evitare il disastro, dapprima riaggiustando il ruolino di marcia al servizio, poi piazzando il break nell’11esimo gioco, prima di chiudere per 7-5.

Se Bouzkova approccia il secondo parziale con una striscia aperta di tre game consecutivi, i numeri vanno ben presto aggiornati. Perché i giochi di fila divengono nove. La tedesca subisce un pesante bagel che la condanna all’eliminazione ai quarti di finale. Maria si riavvicina lievemente alla top 100, dopo il crollo post-Queen’s.

Per la numero 27 del mondo, invece, adesso si prospetta il derby ceco con Karolina Pliskova.

[Q] V. Golubic b. [5] A. Li 6-3 2-6 6-3

Viktorija Golubic, dalle qualificazioni alla semifinale di Nottingham. La svizzera ferma in tre set, 6-3 2-6 6-3, la quinta testa di serie Ann Li e raggiunge Emma Navarro nel penultimo atto del WTA 250 britannico.

Nel primo set la numero 76 WTA fa valere la supremazia odierna piazzando due break, nel quinto e nel nono gioco. La svolta del parziale è quel sesto gioco in cui Viktorija cancella tre opportunità di controbreak alla statunitense, che non riesce più a procurarsi chance in risposta. Almeno nel primo parziale, perché nel secondo Li fa subito voce grossa, con un doppio break in avvio, di cui il primo vincendo un game da 16 quindici al sesto break point. Poi annulla due possibilità di 1-1 e si innalza 3-0. La numero 29 del mondo, però, consente a Golubic di dimezzare lo svantaggio. La svizzera non approfitta delle incertezze dell’avversaria e, sul 4-2, cede ancora la battuta.

Nella terza frazione per la numero 76 WTA la situazione si complica quando perde il servizio nel gioco inaugurale. Tuttavia, la 33enne di Zurugo si ribella alla sconfitta e mette a referto due break consecutivi. Tanto quanto le basta per suggellare il match per 6-3.